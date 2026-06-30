RMF24

Niespodziewane odpadnięcie reprezentacji Niemiec z mistrzostw świata wywołało dyskusje o zmianie na stanowisku selekcjonera. Według wielu komentatorów tylko Jurgen Klopp może przywrócić blask mistrzom świata z 2014 roku. Były trener nie ma jednak dobrych wieści.

Analitycy i dziennikarze przekonują po porażce Niemiec z Paragwajem, że czas, by kadrę przejął były trener Liverpoolu. Klopp, który pracuje obecnie przy projektach piłkarskich Red Bulla, był pytany przez dziennikarzy „Bilda” co musiałoby się stać, aby przejął reprezentację.

Jeszcze o tym nie myślałem. Często byłem w takiej sytuacji jako trener, gdy wielkie marzenie nagle zostawało zniszczone. Rozumiem, że gdy ludzie mówią o selekcjonerze, moje nazwisko jest wymieniane. Ale to nie jest odpowiedni moment, aby o tym rozmawiać, zwłaszcza ze mną – stwierdził.

„Mam pracę, którą naprawdę lubię”

Klopp stwierdził, że obecnie jest zadowolony ze swojego życia.

Mam pracę, którą naprawdę lubię. I o ile wiem, to nie jest praca na pół etatu. Faktem jest, że Niemcy odpadli dzisiaj, i to nie jest moment, aby myśleć o przyszłości Jurgena Kloppa – mówił.

Negelsmann chce pozostać na stanowisku

Choć spekulacje na temat tego, co będzie się teraz działo z niemiecką kadrą, nie ustają, to obecny trener reprezentacji zadeklarował, że chce w niej pozostać.

Nie jestem osobą, która ucieka. To nie pierwszy raz, od jakiegoś czasu mamy takie występy na turniejach i na pewno jest kilka podstawowych rzeczy, o których teraz nie chcę mówić – stwierdził.

Nie jestem jednym z tych ludzi, którzy mówią: „Rezygnuję, tylko dlatego, że odpadliśmy”. Jeśli DFB chce, żebym został, to zostanę, a jeśli nie, to mogą mnie o tym poinformować – zaznaczył.

"Jedno wielkie rozczarowanie". Niemcy odpadli z mundialu Czas: 14:10

Karne przesądziły o losie Niemców

Po podstawowych 90. minutach meczu 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata Niemcy remisowali 1:1 z Paragwajem. Bramki zdobyli odpowiednio Kai Havertz i Julio Enciso. Rozstrzygnięcia nie przyniosły dogrywki, konieczne było rozegranie konkursu rzutów karnych.

Już na początku powstrzymany został Havertz i za chwilę Paragwaj wyszedł na prowadzenie. W czwartej serii pomylił się Nick Woltemade, ale pomylił się też Antonio Sanabria i było 3:2 dla Paragwaju. Drugą piłkę meczową miał Fabian Balbuena, ale Neuer go wyczuł i był remis. Emocje sięgały zenitu, kiedy do piłki podszedł Jonathan Tah. Obrońca reprezentacji Niemiec huknął mocno i w trybuny. Trzecią piłkę meczową dla „La Albirroja” miał Jose Canale. Uderzył pewnie, dokładnie i sensacja stała się faktem.