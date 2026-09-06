Koniec marzeń o medalach. Serbki pokonały Biało-Czerwone

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Polskie siatkarki przegrały 1:3 (21:25, 19:25, 25:15, 18:25) z Serbią w meczu o trzecie miejsce mistrzostw Europy. Wieczorem w finale Włochy zmierzą się z Turcją.

Biało-Czerwone powtórzyły wynik z 2019 roku, kiedy to w Ankarze także uplasowały się na czwartej pozycji. Ostatni raz medale mistrzostw Europy (brązowe) zdobyły 17 lat temu w Łodzi.

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