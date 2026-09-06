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Neymar znów kontuzjowany. Uraz jest poważny

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 6 września (15:36)

Nawet 2 miesiące przerwy od gry czekają Neymara - gwiazdę Santosu. Brazylijski napastnik kolejny raz zmaga się z poważną kontuzją.

Neymar znów kontuzjowany. Uraz jest poważny
Neymar (zdj. arch., GUILHERME DIONIZIO) /PAP/EPA

Jak podał serwis „Globo Esporte”, u Neymara zdiagnozowano zerwanie mięśnia czworogłowego prawej nogi drugiego stopnia. To oznacza, że nie będzie mógł zagrać nawet w kilkunastu meczach.

Neymar rozegrał w tym roku zaledwie 24 mecze w barwach Santosu z powodu nawracających urazów mięśni nóg i kolan. Po raz ostatni wystąpił w czwartek w zremisowanym bezbramkowo ćwierćfinale Pucharu Brazylii z Palmeiras. Nie wyszedł już na drugą połowę.

Były gwiazdor Barcelony i Paris Saint-Germain ogłosił w lipcu zakończenie kariery reprezentacyjnej. Neymar zdobył w kadrze rekordową liczbę 80 bramek. W ekipie „Canarinhos” wystąpił 130 razy.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: kontuzja Neymar
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