Neymar znów kontuzjowany. Uraz jest poważny

RMF24

Nawet 2 miesiące przerwy od gry czekają Neymara - gwiazdę Santosu. Brazylijski napastnik kolejny raz zmaga się z poważną kontuzją.

Jak podał serwis „Globo Esporte”, u Neymara zdiagnozowano zerwanie mięśnia czworogłowego prawej nogi drugiego stopnia. To oznacza, że nie będzie mógł zagrać nawet w kilkunastu meczach.

Neymar rozegrał w tym roku zaledwie 24 mecze w barwach Santosu z powodu nawracających urazów mięśni nóg i kolan. Po raz ostatni wystąpił w czwartek w zremisowanym bezbramkowo ćwierćfinale Pucharu Brazylii z Palmeiras. Nie wyszedł już na drugą połowę.

Były gwiazdor Barcelony i Paris Saint-Germain ogłosił w lipcu zakończenie kariery reprezentacyjnej. Neymar zdobył w kadrze rekordową liczbę 80 bramek. W ekipie „Canarinhos” wystąpił 130 razy.