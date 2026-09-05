Mistrzynie świata na drodze Polek do gry o złoto. Czas na półfinał ME

RMF24

Już tylko jeden krok dzieli reprezentację Polski siatkarek od finału mistrzostw Europy. W sobotę w Stambule na drodze Biało-Czerwonych stają jednak Włoszki, mistrzynie świata i igrzysk olimpijskich. Polki mają szansę zdobyć pierwszy od 17 lat medal ME.

W 2009 roku w Łodzi reprezentacja prowadzona przez Jerzego Matlaka, którego w trakcie turnieju zastąpił Piotr Makowski, zajęła trzecie miejsce w mistrzostwach Europy. To był ostatni medal wywalczony przez Polki, które szansę miały jeszcze siedem lat temu. Wówczas w Ankarze uplasowały się tuż za podium, przegrywając pojedynek o brąz z Włoszkami 0:3.

Włochy - znany i trudny rywal

Reprezentacja Italii była częstym przeciwnikiem polskich siatkarek. W ostatnich latach Włoszki były jednak poza zasięgiem nie tylko dla Biało-Czerwonych, ale całego świata.

W 2024 roku kadrę Włoch objął doświadczony argentyński trener Julio Velasco, który w latach 2024-2026 wygrał 39 oficjalnych meczów z rzędu. Pod jego wodzą zespół zdobył złoty medal igrzysk olimpijskich, mistrzostwo świata i dwukrotnie triumfował w Lidze Narodów.

Zacięty bój z Holandią. Siatkarki zagrają o finał! Polskie siatkarki pokonały Holandię 3:1 (25:16, 20:25, 25:20,…) i awansowały do półfinału mistrzostw Europy. W nim zmierzą się z faworytkami turnieju – Włoszkami.

Były sposoby na Włoszki

W historii polsko-włoskich potyczek nie brakowało jednak spektakularnych zwycięstw Biało-Czerwonych. Na początku września 2023 Polki pokonały rywalki 3:1 w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich.

Rok później oba zespoły spotkały się w Lidze Narodów - Polska w Ankarze wygrała 3:0 i to było ostatnie zwycięstwo nad Italią. W tym roku obie drużyny zagrały ze sobą w dwóch turniejach towarzyskich – w Genui Włoszki zwyciężyły 3:2, a w Koszalinie 3:0.

Wielkie gwiazdy Italii

O sile reprezentacji z Półwyspu Apenińskiego od wielu lat stanowi Paola Egonu, jedna z najlepszych atakujących na świecie. Od pewnego czasu ma silną konkurentkę na swojej pozycji – Ekaterinę Antropovą. Velasco znalazł jednak rozwiązanie i Antropova często występuje jako przyjmująca. Grą drużyny kieruje doświadczona Alessia Orro, a parę środkowych stanowią także wielokrotne reprezentantki – Sarah Fahr oraz Anna Danesi.

Włoszki doskonale zna selekcjoner Biało-Czerwonych Stefano Lavarini, który przez wiele lat prowadził włoskie kluby, m.in Igor Gorgonzola Novara i Numię Vero Volley Milano. Trener Polek pracował m.in. z Egonu, Danesi, Orro i Miriam Syllą.

Półfinał Polska - Włochy w sobotę

Mecz Polska – Włochy rozpocznie się w sobotę o godz. 18. Trzy godziny wcześniej o finał zagrają broniące tytułu Turczynki z wicemistrzyniami sprzed trzech lat – Serbkami.

W przypadku porażki podopieczne Lavariniego w niedzielę zagrają o brązowy medal z przegranym tego spotkania.