Zacięty bój z Holandią. Siatkarki zagrają o finał!

RMF24

Polskie siatkarki pokonały Holandię 3:1 (25:16, 20:25, 25:20, 25:23) i awansowały do półfinału mistrzostw Europy. W nim zmierzą się z faworytkami turnieju – Włoszkami.

W czwartek w ćwierćfinale Polski w Stambule zmierzyły się z niżej notowaną Holandią, z którą w ostatnim czasie wygrywały.

Polki wygrały dzisiaj po zaciętym meczu w czterech setach: 25:16, 20:25, 25:20, 25:23. Szczególnie emocjonująca była końcówka czwartej, ostatniej partii. Wydawało się, ze kilkupunktowa przewaga Holenderek doprowadzi do tie-breaku, ale Polkom udało się wyszarpać w końcówce zwycięstwo.

Biało-Czerwone po siedmiu latach znów zagrają w najlepszej czwórce mistrzostw Starego Kontynentu. W 2019 roku w Ankarze zakończyły turniej poza podium, a ostatni medal, brązowy, zdobyły w 2009 roku w Łodzi.

W półfinale na zwycięzcę czekała już uchodząca za faworyta turnieju Italia.

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