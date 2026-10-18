Maja Chwalińska przed historyczną szansą. Dziś finał turnieju w Wuhan

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Maja Chwalińska może po raz pierwszy w karierze wygrać turniej WTA 1000. W niedzielę w finale w Wuhan polska tenisistka zmierzy się z Brytyjką Sonay Kartal. To drugi wielki sukces Polki w tym roku po dotarciu do finału wielkoszlemowego Rolanda Garrosa.

Maja Chwalińska kontra Sonay Kartal w finale

Rozstawiona z numerem 16. Maja Chwalińska oraz 170. w światowym rankingu tenisistek Brytyjka Sonay Kartal zagrają w niedzielę o triumf w turnieju WTA 1000 w Wuhan.

W imprezie z udziałem m.in. Aryny Sabalenki, Jessiki Peguli, Eliny Switoliny czy Igi Świątek skład finału można uznać za dużą niespodziankę.

Finał ma rozpocząć się według planu o godzinie 12.30 czasu polskiego.

Chwalińska w finale Rolanda Garrosa, Kartal z wygranym turniejem

Obie zawodniczki dotarły do decydującej rundy turnieju tej rangi po raz pierwszy w karierze, choć Chwalińska była już w finale jeszcze ważniejszej imprezy - tegorocznego wielkoszlemowego French Open.

Jednak to Kartal jako jedyna z tej dwójki ma w dorobku tytuł w turniejach WTA (rangi 250 lub wyższej) - triumfowała w Monastyrze w 2024 roku, podczas gdy Polka nigdzie nie wzniosła trofeum dla zwyciężczyni.

Chwalińska lepsza od Świątek

W sobotę Chwalińska osiągnęła nie tylko jeden z największych sukcesów w karierze, ale też zapisała się wraz ze Świątek w historii polskiego tenisa. Po raz pierwszy dwie zawodniczki znad Wisły awansowały do najlepszej czwórki tej samej edycji turnieju rangi 1000. W półfinale Chwalińska okazała się lepsza od pół roku starszej rodaczki.

Także Kartal wyeliminowała wyżej notowaną rywalkę - wygrała z 34. na świecie Łotyszką Jeleną Ostapenko.

Polka i Brytyjka zmierzą się ze sobą w cyklu WTA po raz pierwszy.