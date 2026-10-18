Maja Chwalińska przed historyczną szansą. Dziś finał turnieju w Wuhan

Maja Chwalińska kontra Sonay Kartal w finale
Rozstawiona z numerem 16. Maja Chwalińska oraz 170. w światowym rankingu tenisistek Brytyjka Sonay Kartal zagrają w niedzielę o triumf w turnieju WTA 1000 w Wuhan.
W imprezie z udziałem m.in. Aryny Sabalenki, Jessiki Peguli, Eliny Switoliny czy Igi Świątek skład finału można uznać za dużą niespodziankę.
Finał ma rozpocząć się według planu o godzinie 12.30 czasu polskiego.
Chwalińska w finale Rolanda Garrosa, Kartal z wygranym turniejem
Obie zawodniczki dotarły do decydującej rundy turnieju tej rangi po raz pierwszy w karierze, choć Chwalińska była już w finale jeszcze ważniejszej imprezy - tegorocznego wielkoszlemowego French Open.
Jednak to Kartal jako jedyna z tej dwójki ma w dorobku tytuł w turniejach WTA (rangi 250 lub wyższej) - triumfowała w Monastyrze w 2024 roku, podczas gdy Polka nigdzie nie wzniosła trofeum dla zwyciężczyni.
Chwalińska lepsza od Świątek
W sobotę Chwalińska osiągnęła nie tylko jeden z największych sukcesów w karierze, ale też zapisała się wraz ze Świątek w historii polskiego tenisa. Po raz pierwszy dwie zawodniczki znad Wisły awansowały do najlepszej czwórki tej samej edycji turnieju rangi 1000. W półfinale Chwalińska okazała się lepsza od pół roku starszej rodaczki.
Także Kartal wyeliminowała wyżej notowaną rywalkę - wygrała z 34. na świecie Łotyszką Jeleną Ostapenko.
Polka i Brytyjka zmierzą się ze sobą w cyklu WTA po raz pierwszy.