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Magda Linette przerwała koszmarną serię

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 20 października (13:31)

Magda Linette w końcu zwycięska. Polska tenisistka przerwała fatalną serię porażek w pierwszych meczach kolejnych turniejów. We wtorek Polka wygrała z Amerykanką Claire Liu 6:4, 6:3 i awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 250 na twardych kortach w Osace.

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Magda Linette przerwała koszmarną serię
Magda Linette, fot. MOHAMMED BADRA /PAP/EPA

O ćwierćfinał Magda Linette powalczy z Czeszką Kateriną Siniakovą.

Magda Linette nie wygrała od 3 sierpnia

Wtorkowa wygrana to pierwsze zwycięstwo 34-letniej Poznanianki - która obecnie zajmuje 77. miejsce w światowym rankingu - w drugiej konfrontacji z plasującą się 18 lokat niżej Amerykanką. Liu pokonała Polkę osiem lat temu w Charleston.

Istotniejsze jednak, że wtorkową wygraną Polka zakończyła serię pięciu imprez, z którymi pożegnała się po pierwszym występie.

Od 13 sierpnia przegrała premierowe spotkania w Cincinnati, wielkoszlemowym US Open, Seulu i Pekinie, a w Wuhan odpadła po pierwszej rundzie kwalifikacji.

Był to jednocześnie jej pierwszy wygrany mecz w cyklu WTA od 3 sierpnia.

Magda Linette - Katerina Siniakova w drugiej rundzie

Kolejną rywalką Linette będzie Siniakova. Czeszka, przez lata czołowa deblistka świata, wyeliminowała rozstawioną z numerem drugim Peyton Stearns. Amerykanka, przy stanie 4:6, 6:0, 0:4, skreczowała.

Polka z Czeszką rywalizowały już sześć razy, a bilans jest remisowy: 3-3. Ich pierwsza potyczka miała miejsce 14 lat temu w imprezie niższej rangi (ITF) w Pradze, a ostatnia - 1 października w 1. rundzie zawodów w Pekinie, gdzie niżej notowana Siniakova zwyciężyła 6:4, 6:3.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Magda Linette

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