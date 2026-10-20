Magda Linette przerwała koszmarną serię

O ćwierćfinał Magda Linette powalczy z Czeszką Kateriną Siniakovą.
Magda Linette nie wygrała od 3 sierpnia
Wtorkowa wygrana to pierwsze zwycięstwo 34-letniej Poznanianki - która obecnie zajmuje 77. miejsce w światowym rankingu - w drugiej konfrontacji z plasującą się 18 lokat niżej Amerykanką. Liu pokonała Polkę osiem lat temu w Charleston.
Istotniejsze jednak, że wtorkową wygraną Polka zakończyła serię pięciu imprez, z którymi pożegnała się po pierwszym występie.
Od 13 sierpnia przegrała premierowe spotkania w Cincinnati, wielkoszlemowym US Open, Seulu i Pekinie, a w Wuhan odpadła po pierwszej rundzie kwalifikacji.
Był to jednocześnie jej pierwszy wygrany mecz w cyklu WTA od 3 sierpnia.
Magda Linette - Katerina Siniakova w drugiej rundzie
Kolejną rywalką Linette będzie Siniakova. Czeszka, przez lata czołowa deblistka świata, wyeliminowała rozstawioną z numerem drugim Peyton Stearns. Amerykanka, przy stanie 4:6, 6:0, 0:4, skreczowała.
Polka z Czeszką rywalizowały już sześć razy, a bilans jest remisowy: 3-3. Ich pierwsza potyczka miała miejsce 14 lat temu w imprezie niższej rangi (ITF) w Pradze, a ostatnia - 1 października w 1. rundzie zawodów w Pekinie, gdzie niżej notowana Siniakova zwyciężyła 6:4, 6:3.