Lewandowski kontra Messi. Polak z efektownym golem w MLS

RMF24

To był wieczór pełen emocji na stadionie Soldier Field w Chicago. W długo wyczekiwanym starciu dwóch legend futbolu – Roberta Lewandowskiego i Lionela Messiego – padł remis 1:1. Polak zdobył swoją szóstą bramkę w sezonie, a spotkanie przyciągnęło ponad 60 tysięcy kibiców.

Takiego meczu w Major League Soccer dawno nie było. Po raz pierwszy na amerykańskiej murawie naprzeciw siebie stanęli Robert Lewandowski i Lionel Messi. Obaj rozegrali pełne 90 minut, a ich pojedynek elektryzował kibiców nie tylko w Chicago, ale i na całym świecie. Przed pierwszym gwizdkiem nie zabrakło serdecznych uścisków – Lewandowski i Messi przywitali się w tunelu, a chwilę później Polak otrzymał ciepłe powitanie również od Luisa Suareza, kolejnej gwiazdy Interu Miami.

Lewandowski otwiera wynik

Już w 10. minucie gospodarze wyszli na prowadzenie. Andrew Gutman popisał się precyzyjnym dośrodkowaniem z lewej strony, a Robert Lewandowski efektownym wolejem z około ośmiu metrów nie dał szans bramkarzowi Interu Miami. To szóste trafienie Polaka w tym sezonie MLS i kolejny dowód, że mimo 38 lat wciąż potrafi zachwycać skutecznością.

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Messi asystuje, Casemiro wyrównuje

Inter Miami nie zamierzało się poddawać. Lionel Messi był niezwykle aktywny, oddał kilka groźnych strzałów, ale wyrównanie przyszło dopiero po przerwie. W 48. minucie to właśnie Argentyńczyk dośrodkował z rzutu rożnego, a Casemiro – były pomocnik Realu Madryt – strzałem głową doprowadził do remisu. Do końca spotkania wynik nie uległ już zmianie, choć emocji nie brakowało.

Czwarty remis z rzędu i walka o play-offy

Dla Chicago Fire to już czwarty z rzędu remis w lidze. Z dorobkiem 39 punktów w 23 meczach „Strażacy” spadli na czwarte miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej MLS. Liderem pozostaje Nashville SC (53 pkt), a Inter Miami jest drugi (44 pkt), mając jednak jeden mecz rozegrany więcej.

Polacy w natarciu

To nie był jedyny polski akcent tego dnia w MLS. W meczu Houston Dynamo z Realem Salt Lake decydującą bramkę dla gospodarzy zdobył Mateusz Bogusz. Na ławce rezerwowych Chicago Fire znalazł się także David Poreba – urodzony w Chicago, posiadający polskie obywatelstwo.