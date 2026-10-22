Lech uratował remis w starciu z Sunderlandem. Koszmarny początek meczu

RMF24

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Piłkarze Lecha zremisowali z angielskim Sunderlandem AFC 1:1 (0:1) w meczu trzeciej kolejki Ligi Europy. Dzięki temu „Kolejorz” notuje pierwszy punkt w rozgrywkach. Początek meczu nie zwiastował jednak niczego dobrego dla Poznaniaków.

Goście zaatakowali od pierwszych minut. Sunderland wyszedł na prowadzenie po koszmarnym błędzie Lecha przy rozegraniu piłki. Timur Tuterow pokonał Mateusza Lisa strzałem głową już w 2. minucie meczu.

Zespół z Poznania próbował odpowiedzieć. Blisko zdobycia bramki byli między innymi Mikael Ishak i Patrik Walemark, jednak nie zdołali wykorzystać swoich sytuacji. Przed przerwą przewagę mieli goście, którzy często testowali czujność Lisa.

Bramkarz Lecha interweniował po uderzeniach m.in. Granita Xhaki, Angulo i Nordiego Mukiele. W jednej z akcji piłka po strzale Fofany trafiła w słupek.

Po zmianie stron Lech stopniowo odzyskiwał kontrolę nad spotkaniem. W 62. minucie na murawie pojawili się Luis Palma i Leo Bengtsson.

Szwed kilka minut po wejściu nie wykorzystał dogodnej okazji, ale w 71. minucie dopiął swego. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Bengtsson dopadł do piłki i skierował ją do bramki Sunderlandu.

Lech miał jeszcze okazję, by wyjść na prowadzenie. Gurgul nie wykorzystał jednak sytuacji przed bramką rywali. Sunderland również szukał drugiego gola, lecz jego zawodnicy nie trafiali w światło bramki albo zatrzymywał ich Mateusz Lis.

Spotkanie zakończyło się remisem 1:1. To pierwszy punkt Lecha Poznań w obecnej edycji Ligi Europy. W kolejnym meczu europejskich rozgrywek poznański zespół zmierzy się z Benfiką.

Lech Poznań – Sunderland AFC 1:1 (0:1).

Bramki: 0:1 Timur Tutierow (2-głową), 1:1 Leo Bengtsson (70).

Żółta kartka - Sunderland: Kevin Danso.

Sędzia: Balazs Berke (Węgry). Widzów: 34 606.