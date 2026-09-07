Kiedy gra Iga Świątek? Czas na bitwę o ćwierćfinał US Open

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Iga Świątek kontra Chinka Qinwen Zheng. Mistrzyni olimpijska z Paryża, która zamknęła Polce drogę do złota igrzysk, w poniedziałek będzie rywalką naszej tenisistki w meczu 1/8 finału wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku.

Mecz Iga Świątek - Qinwen Zheng w US Open

Iga Świątek, triumfatorka US Open z 2022 roku jest jedyną Polką, która pozostała w rywalizacji singlistek. Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Magda Linette odpadły w 1. rundzie.

Natomiast wśród mężczyzn Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak zakończyli zmagania na 2. rundzie.

Mecz Iga Świątek - Qinwen Zheng ma rozpocząć się według planu w poniedziałek o godzinie 17.30 czasu polskiego.

Świątek pokonała Bouzkovą. Polka awansowała do 1/8 finału US Open Iga Świątek awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem ósmym polska tenisistka wygrała z Czeszką Marie Bouzkovą (25.) 7:6 (7-3), 7:6 (7-3).

Przykra porażka na igrzyskach w Paryżu

Dwa lata temu Świątek, wówczas liderka światowego rankingu, uchodziła za faworytkę rywalizacji tenisistek w igrzyskach olimpijskich. Turniej rozgrywano na jej ulubionych kortach ziemnych i w miejscu, gdzie wygrała French Open w 2020, 2022, 2023 i 2024 roku.

Do półfinału wszystko szło po myśli Polki, ale na tym etapie - 1 sierpnia 2024 - niespodziewanie przegrała z Qinwen Zheng 2:6, 5:7.

W całym pojedynku Polka popełniła aż 36 niewymuszonych błędów, przy zaledwie 13 rywalki. Do dziś nie brakuje głosów, że to była najbardziej przykra dla Świątek porażka w jej karierze. Bardzo to przeżywała, choć potrafiła się zebrać i zdobyć później brązowy medal.

Świątek kontra Zheng. Czas na rewanż

25-letnia Świątek czasu już nie cofnie, ale może zrewanżować się Chince. Częściowo dokonała tego w marcu 2025 roku w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Indian Wells, wygrywając 6:3, 6:3 i poprawiając bilans bezpośrednich meczów na 7-1, ale teraz ranga turnieju jest wyższa.

Świątek będzie faworytką poniedziałkowego spotkania na głównej arenie kompleksu w Nowym Jorku - ogromnym Arthur Ashe Stadium. W światowym rankingu Polka plasuje się na ósmym miejscu, a Qinwen Zheng, która w październiku skończy 24 lata, zajmuje dopiero 121. pozycję.

„Przeżyłam naprawdę trudne chwile”

Mistrzyni olimpijska wciąż jest na etapie odbudowywania formy po problemach zdrowotnych. W Nowym Jorku musiała przebijać się przez kwalifikacje. W 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju zagra pierwszy raz od French Open 2025.

Bardzo niewiele brakowało, żeby w US Open odpadła w poprzedniej rundzie. W trzecim secie starcia z Amerykanką Madison Keys przegrywała już 0:5, a przy stanie 1:5 i serwisie rywalki musiała bronić piłkę meczową, lecz poradziła sobie i całą partię wygrała 7:5.

Po operacji nie było łatwo. Czułam, jakbym straciła trochę energii na korcie. Przeżyłam naprawdę trudne chwile przez ostatnie kilka miesięcy. Ale ciężko pracowaliśmy. I ta wykonana praca w końcu się opłaciła. Chcę przede wszystkim podziękować mojemu zespołowi za to, że tu jestem. Idziemy dalej – powiedziała Zheng tuż po wygranej z Keys.

Świątek też nie miała łatwej przeprawy w 3. rundzie, oba sety jej pojedynku z Czeszką Marie Bouzkovą były bardzo zacięte, a cały mecz trwał prawie dwie i pół godziny. Ostatecznie wygrała 7:6 (7-3), 7:6 (7-3).