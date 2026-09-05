Świątek pokonała Bouzkovą. Polka awansowała do 1/8 finału US Open

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Iga Świątek awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem ósmym polska tenisistka wygrała z Czeszką Marie Bouzkovą (25.) 7:6 (7-3), 7:6 (7-3).

Kolejną rywalką Igi Świątek będzie Qinwen Zheng, z którą ma bilans 7-1. Jedynej porażki doznała w półfinale igrzysk w Paryżu. Chinka wcześniej w sobotę wygrała z rozstawioną z numerem 22. Amerykanką Madison Keys 1:6, 7:6 (7-3), 7:5. Zheng w trzecim secie przegrywała już 0:5 i obroniła piłkę meczową.

Marie Bouzkova (fot. SARAH YENESEL) / PAP/EPA

Świątek jest jedyną Polką, która pozostała w rywalizacji singlistek. Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Magda Linette odpadły w pierwszej rundzie.

W sobotę Maja Chwalińska i Magda Linette odpadły w drugiej rundzie debla wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Polskie tenisistki przegrały z Węgierką Anną Bondar i Ukrainką Anheliną Kalininą 6:3, 3:6, 3:6.

Wynik meczu 3. rundy singla kobiet:

Iga Świątek (Polska, 8) - Marie Bouzkova (Czechy, 25) 7:6 (7-3), 7:6 (7-3).