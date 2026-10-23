Kawa postawiła się Rybakinie, ale ćwierćfinału w Ningbo nie będzie

RMF24

Katarzyna Kawa odpadła w ćwierćfinale tenisowego turnieju WTA 500 na twardych kortach w chińskim Ningbo. Polka może mieć jednak powody do radości, bo wygrała seta z liderką światowego rankingu, a w poniedziałek awansuje na najwyższe w karierze miejsce na liście WTA.

Notowana na 128. miejscu w rankingu polska tenisistka przegrała z liderką listy WTA Kazaszką Jeleną Rybakiną 1:6, 6:3, 1:6.

Pierwszy set nie zapowiadał emocji. Rybakina wygrała go w zaledwie 23 minuty. W drugiej partii obniżyła jednak poziom, co Kawa wykorzystała. Polka aż trzykrotnie poradziła sobie z jej serwisem i wyrównała stan meczu.

Niestety, mecz nie zakończył się jednak sensacyjnym rezultatem. Rybakina w trzecim secie wróciła do świetnej gry. Prezentowany przez nią poziom był na tyle wysoki, że w decydującej partii Kawa nie miała nawet jednej okazji na przełamanie. Za poprawą serwisu poszło też ograniczenie liczby niewymuszonych błędów. W całym meczu popełniła ich 27, ale z tego 20 w drugim secie.

Blisko 34-letnia Kawa życiowy sukces odniosła w czwartek, gdy wygrała z 14. w rankingu Szwajcarką Belindą Bencic 7:5, 6:2. Mimo porażki z Rybakiną, w poniedziałek awansuje w rankingu na najwyższe w karierze 106. miejsce. Na razie najwyżej notowana była na 112. pozycji.

Wynik meczu 1/4 finału:

Jelena Rybakina (Kazachstan, 1) - Katarzyna Kawa (Polska) 6:1, 3:6, 6:1.