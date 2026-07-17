Jarosław Kubicki z koszmarną kontuzją. Kolejny cios dla Górnika

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Górnik Zabrze przegrał z Lechem Poznań 1:3 mecz o Superpuchar Polski, a także stracił kluczowego piłkarza. Jarosław Kubicki złamał rękę z przemieszczeniem i może pauzować nawet 10 tygodni.

30-letni pomocnik wyszedł na boisko w podstawowym składzie Zabrzan i został zmieniony w 40. minucie, po pechowym wyskoku do górnej piłki. Okazało się, że ma złamaną rękę z przemieszczeniem.

Lech Poznań z Superpucharem Polski. „Kolejorz” nie dał szans Górnikowi Zabrze Od zdobycia Superpucharu Polski rozpoczęli sezon 2026/27 piłkarze mistrza Polski Lecha Poznań. „Kolejorz” choć przegrywał 0:1 z Górnikiem Zabrze, to ostatecznie pokonał rywali na własnym stadionie 3:1. To siódmy Superpuchar Polski w dorobku klubu z…

Górnik w letniej przerwie stracił dwóch podstawowych czeskich graczy linii środkowej - Patrik Hellebrand przeszedł do Korony Kielce, a Lukas Ambros do belgijskiego Anderlechtu Bruksela, zostając bohaterem najwyższego transferu w historii Górnika.

We wtorek drużyna trenera Michala Gasparika zagra na wyjeździe z tureckim Fenerbahce Stambuł w kwalifikacjach Ligi Mistrzów.