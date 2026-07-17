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Jarosław Kubicki z koszmarną kontuzją. Kolejny cios dla Górnika

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 17 lipca (08:48)

Górnik Zabrze przegrał z Lechem Poznań 1:3 mecz o Superpuchar Polski, a także stracił kluczowego piłkarza. Jarosław Kubicki złamał rękę z przemieszczeniem i może pauzować nawet 10 tygodni.

Jarosław Kubicki z koszmarną kontuzją. Kolejny cios dla Górnika
Jarosław Kubicki, fot. Piotr Matusewicz /East News
  • Jarosław Kubicki, piłkarz Górnika Zabrze, doznał złamania ręki z przemieszczeniem.
  • Górnik Zabrze stracił wcześniej już dwóch kluczowych środkowych pomocników.
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30-letni pomocnik wyszedł na boisko w podstawowym składzie Zabrzan i został zmieniony w 40. minucie, po pechowym wyskoku do górnej piłki. Okazało się, że ma złamaną rękę z przemieszczeniem.

Górnik w letniej przerwie stracił dwóch podstawowych czeskich graczy linii środkowej - Patrik Hellebrand przeszedł do Korony Kielce, a Lukas Ambros do belgijskiego Anderlechtu Bruksela, zostając bohaterem najwyższego transferu w historii Górnika.

We wtorek drużyna trenera Michala Gasparika zagra na wyjeździe z tureckim Fenerbahce Stambuł w kwalifikacjach Ligi Mistrzów.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Górnik Zabrze

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