Lech Poznań z Superpucharem Polski. „Kolejorz” nie dał szans Górnikowi Zabrze

RMF24

Od zdobycia Superpucharu Polski rozpoczęli sezon 2026/27 piłkarze mistrza Polski Lecha Poznań. „Kolejorz”, choć przegrywał 0:1 z Górnikiem Zabrze, to ostatecznie pokonał rywali na własnym stadionie 3:1. To siódmy Superpuchar Polski w dorobku klubu z Wielkopolski, co czyni Lecha rekordzistą tej klasyfikacji w Polsce.

Spotkanie mistrza kraju ze zdobywcą Pucharu Polski, którego stawką jest Superpuchar Polski, na przestrzeni lat stało się symbolem początku zmagań na polskich boiskach. Rywalizacja o te trofeum odbywa się od 1983 roku.

Lech Poznań pokonując przed własną publicznością Górnika Zabrze został samodzielnym rekordzistą wśród wszystkich posiadaczy tego trofeum. Ma ich od dziś w dorobku siedem - o jeden więcej od Legii Warszawa, która przed rokiem - na tym samym stadionie - pokonała właśnie ekipę z Wielkopolski 2:1.

Mistrz Polski nie zaczął meczu ze zdobywcą Pucharu Polski najlepiej. Już w 14. minucie pochodzący z Ukrainy Maksym Chłań wykończył kontrę gości otwierając wynik spotkania. Był to poważny sygnał ostrzegawczy dla poznaniaków, że Górnik Zabrze nie przyjechał do Poznania patrzeć, jak gra najlepsza drużyna poprzedniego sezonu.

Ostrzeżenie podziałało na piłkarzy Lecha, bo już w 27. minucie do bramki rywali trafił Antoni Kozubal. Do przerwy mimo okazji z oby stron wynik nie uległ zmianie i po pierwszych trzech kwadransach był remis.

Zaledwie dwie minuty po wznowieniu gry na tablicy wyniku nastąpiła zmiana rezultatu. Najlepszy piłkarz Lecha ostatnich lat Mikael Ishak podwyższył na 2:1 i to Lech był bliższy zdobycia Superpucharu Polski.

Losy tego trofeum na korzyść „Kolejorz” i całego spotkania rozstrzygnął Pablo Rodriguez, który w 69. minucie meczu trafił do siatki rywalizacji.

Lech Poznań – Górnik Zabrze 3:1 (1:1).

Antoni Kozubal (27), Mikael Ishak (47), Pablo Rodriguez (69) - Maksym Chłań (14).