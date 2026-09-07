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Jamie Vardy wraca do Anglii. „Chcę pomóc drużynie”

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 7 września (07:23)

Wielki powrót do Anglii. Jamie Vardy, legendarny snajper Leicester City, został nowym piłkarzem grającego w Championship Burnley.

Jamie Vardy wraca do Anglii. „Chcę pomóc drużynie”
Jamie Vardy wraca do Anglii z włoskiego Cremonese, fot. ALESSIO TARPINI /PAP/EPA
  • Jamie Vardy, 39-letni legendarny napastnik Leicester City, podpisał kontrakt z Burnley.
  • Vardy spędził 13 sezonów w Leicester, zdobywając mistrzostwo i Puchar Anglii (2021).
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39-letni Jamie Vardy był wolnym agentem od czasu opuszczenia włoskiego Cremonese, które spadło w poprzednim sezonie do Serie B.

Wcześniej spędził 13 sezonów w Leicester City, przyczyniając się do wywalczenia dwóch najważniejszych w historii tego klubu trofeów - mistrzostwa kraju w sezonie 2015/16 oraz Pucharu Anglii w 2021 roku. Słynął z niecodziennej skuteczności, która w sezonie 2019/20 pozwoliła mu zostać królem strzelców Premier League.

W barwach „Lisów” Anglik rozegrał 500 oficjalnych meczów, w których zdobył 200 bramek. Jest rekordzistą pod względem liczby kolejnych spotkań z co najmniej jednym golem - między 29 sierpnia a 28 listopada 2015 roku trafił do siatki w 11 z rzędu.

Vardy, cytowany w komunikacie Burnley, oświadczył, że chce „pomóc drużynie wrócić na właściwe tory”, ponieważ The Clarets, którzy spadli z Premier League, zajmują obecnie ostatnie miejsce w rozgrywkach Championship po trzech porażkach w pięciu meczach.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: premier league
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