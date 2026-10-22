Jagiellonia Białystok przed kolejnym wyzwaniem w LE. Anderlecht na drodze do sukcesu

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W czwartek wieczorem Jagiellonia Białystok zmierzy się na własnym stadionie z utytułowanym RSC Anderlecht w trzecim meczu fazy zasadniczej Ligi Europy. Czy podopieczni Adriana Siemieńca przełamią ostatnie niepowodzenia i sięgną po kolejne punkty w europejskich rozgrywkach?

Jagiellonia Białystok nie ma ostatnio łatwego życia. Zespół z Podlasia prezentuje się solidnie w Lidze Europy, ale na krajowym podwórku nie zachwyca. Przeplatając dobre występy w Europie z porażkami w Ekstraklasie, żółto-czerwoni zajmują odległe miejsce w ligowej tabeli. Mimo to trener Adrian Siemieniec nie traci wiary w swój zespół.

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Zdaję sobie sprawę, że nasze wyniki w ostatnim czasie są rozczarowujące i naprawdę ciężko pracujemy, żeby to zmienić. Ale też nie chciałbym być skrajny w drugą stronę, że wszystko, co robimy, jest teraz złe, fatalne i nie mamy punktu zaczepienia – podkreśla szkoleniowiec Jagiellonii.

Anderlecht – potęga z problemami

Czwartkowy rywal Jagiellonii to nie byle kto. RSC Anderlecht to aż 34-krotny mistrz Belgii, choć w ostatnich latach musi uznać wyższość takich ekip jak Club Brugge czy Royale Union Saint-Gilloise. W poprzednim sezonie Jupiler League Anderlecht zajął czwarte miejsce, a na swoim koncie ma triumfy w europejskich pucharach: Pucharze Zdobywców Pucharów (1976, 1978) i Pucharze UEFA (1983).

W obecnej edycji Ligi Europy Anderlecht nie zdobył jeszcze ani jednego punktu – przegrał z Olympique Lyon 1:2 oraz z Dinamem Zagrzeb 0:1, tracąc decydującego gola z rzutu karnego w doliczonym czasie gry.

Jagiellonia po zwycięstwie 3:1 nad Araratem-Armenią plasuje się obecnie w środku stawki.