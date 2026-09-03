Iga Świątek w trzeciej rundzie US Open. Pewne zwycięstwo Polki

RMF24

Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem ósmym polska tenisistka pokonała Argentynkę Nadię Podoroską 6:3, 6:2.

Polka od początku meczu prezentowała się pewnie i skutecznie wykorzystywała swoje okazje. Świątek wygrała pierwszego seta 6:3, a w drugiej partii oddała rywalce tylko dwa gemy.

Spotkanie zakończyło się po dwóch setach.

Świątek i Podoroska po raz ostatni zmierzyły się jesienią 2020 roku w półfinale French Open, przełożonego wówczas z powodu pandemii. Polka wygrała tamto spotkanie bez większych problemów, a później sięgnęła po swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł.

W kolejnych latach Świątek zdobyła następne wielkoszlemowe trofea i przez 125 tygodni była liderką światowego rankingu. Karierę Argentynki hamowały natomiast kontuzje. Obecnie zajmuje ona 449. miejsce na liście WTA, a w US Open zagrała dzięki zamrożonemu rankingowi.

W trzeciej rundzie Świątek zmierzy się z jedną z dwóch tenisistek: rozstawioną z numerem 25. Czeszką Marie Bouzkovą lub Brytyjką Harriet Dart.

Świątek pozostaje jedyną reprezentantką Polski w rywalizacji singlistek podczas nowojorskiego turnieju. Już w pierwszej rundzie odpadły Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Magda Linette.

Wynik meczu drugiej rundy singla kobiet:

Iga Świątek (Polska, 8) – Nadia Podoroska (Argentyna) 6:3, 6:2.