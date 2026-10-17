RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Iga Świątek kontra Maja Chwalińska! Kiedy polski półfinał w Wuhan?

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 17 października (07:25)

Iga Świątek i Maja Chwalińska - dwie polskie tenisistki zmierzą się dziś w półfinale turnieju WTA 1000 w chińskim Wuhan. Po raz pierwszy w historii dwie Polki staną naprzeciw siebie w półfinale zawodów tej rangi.

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google
Iga Świątek kontra Maja Chwalińska! Kiedy polski półfinał w Wuhan?
Iga Świątek i Maja Chwalińska, fot. Marcin Cholewiński /PAP

Iga Świątek - Maja Chwalińska w półfinale w Wuhan

W sobotę w półfinale turnieju WTA 1000 w Wuhan dojdzie do polskiego pojedynku – Iga Świątek zmierzy się z Mają Chwalińską. 

Mecz Polek rozpocznie się najwcześniej ok. 12.30 polskiego czasu po zakończeniu pierwszego półfinału (początek o 11).

To drugie w historii spotkanie tych tenisistek na zawodowych kortach. Poprzedni raz zagrały ze sobą blisko 10 lat temu, na początku swoich karier.

Jako 15-latki Świątek i Chwalińska zmierzyły się 3 listopada 2016 roku w turnieju ITF w Sztokholmie; Świątek wygrała 6:2, 6:3. Stolica Szwecji była pierwszym przystankiem w zawodowej karierze Świątek. 

Chwalińska zaczęła ją pół roku wcześniej i w dniu ich pojedynku zajmowała w rankingu 899. miejsce. Teraz jest 22., a Świątek dziewiąta.

Maja Chwalińska pnie się w rankingu WTA

Obecny sezon jest dla Chwalińskiej przełomowy. Czerwcowy finał French Open pozwolił jej awansować na liście WTA z drugiej setki do trzeciej dziesiątki. 

Teraz w Wuhan ustanowi nowy najlepszy wynik, bo w poniedziałek na pewno zadebiutuje w drugiej dziesiątce. Obecnie wirtualnie jest 16., ale jeśli wygra chiński turniej, będzie 11.

Zobacz wpis na X

Iga Świątek walczy o WTA Finals

Dla Świątek końcówka turnieju w Chinach też ma wielkie znaczenie. Jeśli zdobędzie tytuł, wyprzedzi Czeszkę Karolinę Muchovą w rankingu „Race to the WTA Finals”, który wyłoni osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju w Indian Wells (8-15 listopada). 

Pozostało już tylko jedno miejsce, a w walce o nie liczy się także Ukrainka Marta Kostiuk.

Ostapenko i Kortal w pierwszej parze

W pierwszej parze półfinałowej spotkają się Łotyszka Jelena Ostapenko, prowadzona przez trenera Piotra Sierzputowskiego, oraz 170. w światowym rankingu Brytyjka Sonay Kartal. 

W sobotę wyjdą na kort jako pierwsze, o godzinie 11 czasu polskiego. Mecz Polek zacznie się jako następny.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Iga Świątek Maja Chwalińska

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: