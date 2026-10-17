Iga Świątek kontra Maja Chwalińska! Kiedy polski półfinał w Wuhan?

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Iga Świątek i Maja Chwalińska - dwie polskie tenisistki zmierzą się dziś w półfinale turnieju WTA 1000 w chińskim Wuhan. Po raz pierwszy w historii dwie Polki staną naprzeciw siebie w półfinale zawodów tej rangi.

Iga Świątek - Maja Chwalińska w półfinale w Wuhan

W sobotę w półfinale turnieju WTA 1000 w Wuhan dojdzie do polskiego pojedynku – Iga Świątek zmierzy się z Mają Chwalińską.

Mecz Polek rozpocznie się najwcześniej ok. 12.30 polskiego czasu po zakończeniu pierwszego półfinału (początek o 11).

To drugie w historii spotkanie tych tenisistek na zawodowych kortach. Poprzedni raz zagrały ze sobą blisko 10 lat temu, na początku swoich karier.

Jako 15-latki Świątek i Chwalińska zmierzyły się 3 listopada 2016 roku w turnieju ITF w Sztokholmie; Świątek wygrała 6:2, 6:3. Stolica Szwecji była pierwszym przystankiem w zawodowej karierze Świątek.

Chwalińska zaczęła ją pół roku wcześniej i w dniu ich pojedynku zajmowała w rankingu 899. miejsce. Teraz jest 22., a Świątek dziewiąta.

Będzie polski półfinał w Wuhan. Świątek zagra z Chwalińską Iga Świątek pokonała Amerykankę Ann Li 6:4, 6:1 i awansowała do półfinału tenisowego turnieju WTA 1000 w Wuhan. Zmierzy się w nim sobotę z inną Polką – Mają Chwalińską, która wyeliminowała kilka godzin wcześniej Marię Sakkari.

Maja Chwalińska pnie się w rankingu WTA

Obecny sezon jest dla Chwalińskiej przełomowy. Czerwcowy finał French Open pozwolił jej awansować na liście WTA z drugiej setki do trzeciej dziesiątki.

Teraz w Wuhan ustanowi nowy najlepszy wynik, bo w poniedziałek na pewno zadebiutuje w drugiej dziesiątce. Obecnie wirtualnie jest 16., ale jeśli wygra chiński turniej, będzie 11.

Iga Świątek walczy o WTA Finals

Dla Świątek końcówka turnieju w Chinach też ma wielkie znaczenie. Jeśli zdobędzie tytuł, wyprzedzi Czeszkę Karolinę Muchovą w rankingu „Race to the WTA Finals”, który wyłoni osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju w Indian Wells (8-15 listopada).

Pozostało już tylko jedno miejsce, a w walce o nie liczy się także Ukrainka Marta Kostiuk.

Ostapenko i Kortal w pierwszej parze

W pierwszej parze półfinałowej spotkają się Łotyszka Jelena Ostapenko, prowadzona przez trenera Piotra Sierzputowskiego, oraz 170. w światowym rankingu Brytyjka Sonay Kartal.

W sobotę wyjdą na kort jako pierwsze, o godzinie 11 czasu polskiego. Mecz Polek zacznie się jako następny.