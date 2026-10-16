Będzie polski półfinał w Wuhan. Świątek zagra z Chwalińską

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Iga Świątek pokonała Amerykankę Ann Li 6:4, 6:1 i awansowała do półfinału tenisowego turnieju WTA 1000 w Wuhan. Zmierzy się w nim sobotę z inną Polką – Mają Chwalińską, która wyeliminowała kilka godzin wcześniej Marię Sakkari.

Rozstawiona z numerem siódmym Iga Świątek pokonała Amerykankę Ann Li 6:4, 6:1. Na takie rozstrzygnięcie czekali kibice tenisa w całej Polsce: wcześniej do półfinału awansowała już Maja Chwalińska. W chińskim Wuhan dojdzie więc do polskiego meczu na szczycie.

Maja Chwalińska w półfinale w Wuhan! Niesamowity bój z Sakkari Maja Chwalińska wygrywa i jest w półfinale turnieju WTA 1000 w chińskim Wuhan! Po ponad dwuipółgodzinnej bitwie Polka pokonała w ćwierćfinale Greczynkę Marię Sakkari 6:0, 3:6, 7:5.

Nigdy wcześniej dwie polskie tenisistki nie dotarły jednocześnie do półfinału zawodów WTA 1000, które wprowadzono w 2009 roku. Mecz Świątek z Chwalińską rozpocznie się w sobotę około godziny 13 czasu polskiego.

Rówieśniczki i koleżanki z juniorskiej reprezentacji zagrają przeciwko sobie po raz pierwszy w cyklu WTA. Ich jedyna dotychczasowa oficjalna potyczka miała miejsce w imprezie ITF w Sztokholmie 3 listopada 2016 roku. Zwyciężyła wówczas Świątek - 6:2, 6:3.

W drugiej parze półfinałowej spotkają się Łotyszka Jelena Ostapenko, prowadzona przez trenera Piotra Sierzputowskiego, oraz 170. w światowym rankingu Brytyjka Sonay Kartal.

Magdalena Fręch w 2. rundzie przegrała ze Świątek, a Magda Linette odpadła w kwalifikacjach.