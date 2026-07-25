Historyczny sukces polskiej szpadzistki. Barbara Brych z brązem mistrzostw świata

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Barbara Brych zdobyła brązowy medal podczas mistrzostw świata w szermierce w Hongkongu. To największy sukces w karierze 25-letniej zawodniczki z Krakowa, która do tej pory nie odnosiła znaczących triumfów na arenie międzynarodowej. Jej osiągnięcie to już 91. medal w historii występów polskich szermierzy na światowych czempionatach.

Pierwszy dzień walk o medale podczas mistrzostw świata w szermierce przyniósł polskim kibicom ogromne powody do radości. Barbara Brych, reprezentująca AZS AKF Kraków, sięgnęła po brązowy medal w konkurencji szpady, pokonując po drodze znacznie wyżej notowane rywalki.

W półfinale Polka musiała uznać wyższość doświadczonej Włoszki Giulii Rizzi, przegrywając 6:15.

Sensacyjne zwycięstwa Polki

Barbara Brych rozpoczęła zmagania od wygranej z Austriaczką Luise Elmer 15:9. W kolejnych rundach pokonała m.in. Eszter Muhari, trzecią zawodniczkę światowego rankingu i brązową medalistkę olimpijską, a także Japonkę Tamaki Terayamę oraz Amerykankę Hadley Husisian. Decydujące trafienie w ćwierćfinale Brych zadała na 17 sekund przed końcem dogrywki, zapewniając sobie miejsce w strefie medalowej.

W półfinale Polka zmierzyła się z Giulią Rizzi, jedną z najbardziej utytułowanych szpadzistek na świecie. Obie zawodniczki rozpoczęły pojedynek bardzo ostrożnie, jednak z czasem przewagę zaczęła budować Włoszka, która ostatecznie wygrała 15:6. Mimo porażki brązowy medal to największy sukces w dotychczasowej karierze Brych.

Polskie tradycje w szermierce

Barbara Brych została czwartą Polką w historii, która wywalczyła medal mistrzostw świata w szpadzie. Wcześniej po złoto sięgały Joanna Jakimiuk i Danuta Dmowska-Andrzejuk, a ostatni medal – srebro – zdobyła Ewa Trzebińska w 2017 roku. Polska reprezentacja ma na swoim koncie już 91 medali zdobytych podczas mistrzostw świata, z czego 39 to sukcesy indywidualne.

W rywalizacji kobiet Alicja Klasik zajęła 23. miejsce, a Magdalena Pawłowska była 28. Wśród florecistów najlepiej spisał się Adam Jakubowski, który uplasował się na 24. pozycji. Leszek Rajski był 28., a debiutant Jan Nowak zakończył zmagania na 42. miejscu. Andrzej Rządkowski, tegoroczny wicemistrz Europy, odpadł w kwalifikacjach.

Finały i kolejne szanse na medale

W finale szpady kobiet Giulia Rizzi przegrała z Koreanką Serą Song 8:9 po dogrywce. Wśród florecistów triumfował Czech Alexander Choupenitch, który w finale rozgromił Włocha Filippo Macchiego 15:2. Przed polskimi szermierzami kolejne wyzwania – już w niedzielę o medale powalczą szablistki oraz szpadziści, w tym wicemistrzyni świata Zuzanna Cieślar.