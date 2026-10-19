Historyczny awans Mai Chwalińskiej. Jest trzecią najwyżej notowaną Polką w historii

RMF24

To był tydzień pełen emocji dla polskich kibiców tenisa. Maja Chwalińska po triumfie w prestiżowym turnieju w Wuhan awansowała na najwyższe w karierze, 11. miejsce w światowym rankingu WTA. W czołówce bez zmian – liderką pozostaje Jelena Rybakina, a Iga Świątek plasuje się na dziewiątej pozycji.

Maja Chwalińska po znakomitym występie w turnieju rangi 1000 w chińskim Wuhan, gdzie w finale pokonała Brytyjkę Sonay Kartal 2:6, 6:4, 6:2, zanotowała spektakularny skok w rankingu WTA – z 22. na 11. miejsce. To najlepszy wynik w jej dotychczasowej karierze i trzeci najwyższy w historii polskiego tenisa kobiecego. Wyżej od Chwalińskiej były tylko Iga Świątek, która jako jedyna Polka prowadziła w światowym zestawieniu, oraz Agnieszka Radwańska, była wiceliderka rankingu.

„To przykre”. Świątek ujawniła, co działo się przed półfinałem z Chwalińską Iga Świątek przyznała, że już od początku turnieju WTA 1000 w chińskim Wuhanie czuła ból w mięśniu czworogłowym. W trakcie półfinału z Mają Chwalińską najlepsza polska tenisistka potrzebowała pomocy medycznej. Mimo łez i wyraźnych problemów, nie…

Czołówka bez zmian, Świątek wciąż w grze

W ścisłej czołówce rankingu WTA nie odnotowano zmian. Od ponad miesiąca liderką pozostaje Jelena Rybakina z Kazachstanu, która zgromadziła 9196 punktów. Tuż za nią plasują się Aryna Sabalenka z Białorusi oraz Rosjanka Mirra Andriejewa.

Iga Świątek zajmuje obecnie dziewiątą pozycję, jednak jej szanse na awans do kończącego sezon turnieju WTA Finals w Indian Wells znacznie zmalały. Polka traci 546 punktów do Czeszki Karoliny Muchovej, a do zdobycia pozostało już tylko 1000 punktów w dwóch turniejach rangi 500 – w Ningbo i Osace.

Polki coraz wyżej

To nie koniec dobrych wiadomości dla polskich kibiców. Magdalena Fręch awansowała z 56. na 49. miejsce, a Magda Linette utrzymała 77. pozycję. Swoje najlepsze wyniki w karierze notują także młodsze zawodniczki – Martyna Kubka przesunęła się z 166. na 149. miejsce. W rankingu znalazły się również Katarzyna Kawa (127.) oraz Linda Klimovicova (254.).

Ranking WTA na 19 października 2026

1. Jelena Rybakina (Kazachstan) – 9196 pkt

2. Aryna Sabalenka (Białoruś) – 7550

3. Mirra Andriejewa (Rosja) – 6306

4. Jessica Pegula (USA) – 6235

5. Coco Gauff (USA) – 5974

6. Elina Switolina (Ukraina) – 5229

7. Karolina Muchova (Czechy) – 4833

8. Linda Noskova (Czechy) – 4678

9. Iga Świątek (Polska) – 4389

10. Marta Kostiuk (Ukraina) – 3920

11. Maja Chwalińska (Polska) – 3031