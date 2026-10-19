Historyczny awans Mai Chwalińskiej. Jest trzecią najwyżej notowaną Polką w historii

Maja Chwalińska po znakomitym występie w turnieju rangi 1000 w chińskim Wuhan, gdzie w finale pokonała Brytyjkę Sonay Kartal 2:6, 6:4, 6:2, zanotowała spektakularny skok w rankingu WTA – z 22. na 11. miejsce. To najlepszy wynik w jej dotychczasowej karierze i trzeci najwyższy w historii polskiego tenisa kobiecego. Wyżej od Chwalińskiej były tylko Iga Świątek, która jako jedyna Polka prowadziła w światowym zestawieniu, oraz Agnieszka Radwańska, była wiceliderka rankingu.
Czołówka bez zmian, Świątek wciąż w grze
W ścisłej czołówce rankingu WTA nie odnotowano zmian. Od ponad miesiąca liderką pozostaje Jelena Rybakina z Kazachstanu, która zgromadziła 9196 punktów. Tuż za nią plasują się Aryna Sabalenka z Białorusi oraz Rosjanka Mirra Andriejewa.
Iga Świątek zajmuje obecnie dziewiątą pozycję, jednak jej szanse na awans do kończącego sezon turnieju WTA Finals w Indian Wells znacznie zmalały. Polka traci 546 punktów do Czeszki Karoliny Muchovej, a do zdobycia pozostało już tylko 1000 punktów w dwóch turniejach rangi 500 – w Ningbo i Osace.
Polki coraz wyżej
To nie koniec dobrych wiadomości dla polskich kibiców. Magdalena Fręch awansowała z 56. na 49. miejsce, a Magda Linette utrzymała 77. pozycję. Swoje najlepsze wyniki w karierze notują także młodsze zawodniczki – Martyna Kubka przesunęła się z 166. na 149. miejsce. W rankingu znalazły się również Katarzyna Kawa (127.) oraz Linda Klimovicova (254.).
Ranking WTA na 19 października 2026
1. Jelena Rybakina (Kazachstan) – 9196 pkt
2. Aryna Sabalenka (Białoruś) – 7550
3. Mirra Andriejewa (Rosja) – 6306
4. Jessica Pegula (USA) – 6235
5. Coco Gauff (USA) – 5974
6. Elina Switolina (Ukraina) – 5229
7. Karolina Muchova (Czechy) – 4833
8. Linda Noskova (Czechy) – 4678
9. Iga Świątek (Polska) – 4389
10. Marta Kostiuk (Ukraina) – 3920
11. Maja Chwalińska (Polska) – 3031