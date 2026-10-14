„Dream Team” w Zawierciu. Aluron CMC Warta to główny faworyt zbliżającego się sezonu

RMF24

W piątek rozpocznie się nowy sezon siatkarskiej Tauron Ligi Mężczyzn. Głównym faworytem do mistrzostwa jest zdaniem wielu ekspertów obrońca tytułu – Aluron CMC Warta Zawiercie. W rozmowie z RMF FM prezes klubu Kryspin Baran opowiedział o rozwoju organizacji, który ułatwia rozmowy kontraktowe z zawodnikami. Trener Michał Winiarski zdradził dlaczego na początku sezonu jego drużynie wcale nie będzie łatwo.

W poprzednim sezonie Aluron CMC Warta Zawiercie sięgnął po mistrzostwo Polski, wygrywając finałową rywalizację z Bogdanką LUK Lublin na dystansie pięciu meczów 3-2. Drużyna zagrała też w finale Ligi Mistrzów, w którym uległa Sir Sicoma Monini Perugia 1:3.

Teraz cele zespołu ponownie są ambitne. Można walczyć aż o pięć trofeów: Superpuchar Polski, Puchar Polski, mistrzostwo, Ligę Mistrzów oraz o klubowe mistrzostwo świata. Ten turniej odbędzie się w naszym kraju w grudniu.

W tym sezonie do drużyny Aluronu CMC Warty dołączyli dwaj reprezentanci Polski: przyjmujący Tomasz Fornal i środkowy Jakub Kochanowski. Do tego atakujący reprezentacji Włoch Kamil Rychlicki i amerykański rozgrywający Michael Wright.

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Trener Michał Winiarski na papierze ma bardzo mocny skład. W końcu zostali w nim choćby Bartłomiej Bołądź, Bartosz Kwolek, Jakub Popiwczak, Mateusz Bieniek czy Amerykanin Aaron Russell.

Trzeba pamiętać, że nie papier wychodzi na boisko i nie papier gra. Duża nasza rola w tym, żeby stworzyć zespół, który będzie bił się na wszystkich frontach. Nie tylko ambicje sportowe i ego poszczególnych zawodników są istotne. Mogą pojawić się kontuzje, choroby, absencje. Musimy się uzupełniać. Wierzę, że mamy tak skonsolidowaną i ambitną grupę, że sobie poradzimy. Ostatecznie wszyscy chcemy wygrywać – mówi RMF FM trener Winiarski. Dwie Polki grają dalej w Wuhan. Awans jednej był już pewny przed meczem Dwie Polki zagrają w 1/8 finału turnieju tenisowego WTA 1000 w chińskim Wuhan. O ile awans jednej z nich był już pewny przed meczem, bo mierzyły się ze sobą Iga Świątek i Magdalena Fręch, o tyle wynik starcia Mai Chwalińskiej z Czeszką Marie…

Tak mocny skład, pełen reprezentantów swoich krajów, oznacza także trudności dla sztabu trenerskiego.

Musimy wypracować automatyzmy. Spotkaliśmy się w pełnym składzie zaledwie kilka dni temu i już zaraz gramy. Schematy i system są kluczowe. Czasu na trening mamy niewiele. Pierwsza faza sezonu będzie trudna. Zespół musi się zgrać ,a nie ma kiedy trenować. Posiadanie tak silnego zespołu ma plusy i minusy. Minusem jest właśnie ten brak czasu – opisuje szkoleniowiec.

Będziemy grali praktycznie co trzy dni, biorąc pod uwagę, że mamy i Ligę Mistrzów, i klubowe mistrzostwa świata. Zawsze potrzebny jest spokojny trening, ale my nie mamy na to czasu – dodaje Winiarski.

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Prezes Aluronu CMC Warty Zawiercie Kryspin Baran ocenia, że stworzenie tak mocnego składu to kolejny naturalny krok w rozwoju klubu:

Rozwijamy się krok po kroku. Co roku coś dokładamy. Często były to rzeczy mniej oczywiste - członkowie sztabu o wysokich kompetencjach, osoby z działu marketingu, które robią różnicę w klubie. Tego nie widać. Transfer rozpoznawalny medialnie to już zupełnie coś innego - zwraca uwagę.

Poukładaliśmy inne elementy i pojawiają się mocne nazwiska. Kiedy proponujemy komuś kontrakt wychodzą właśnie te elementy, o których mówiłem: trener, sztab, opieka fizjoterapeutyczna, sztab medyczny. Teraz zawodnik, który dostaje od nas propozycję, wie, czego może się w Zawierciu spodziewać. Szukając rozwoju, musimy przygotować backstage. Wtedy siatkarze mają o wiele mniej wątpliwości przy rozważaniu naszej oferty - podsumowuje.

Aluron CMC Warta Zawiercie rozpocznie sezon w piątek wyjazdowym meczem z GKS-em Katowice.

Skład Aluronu CMC Warty Zawiercie na sezon 2026/2027:

Rozgrywający: Michael Wright (USA), Miguel Taveres (Portugalia)

Atakujący: Bartłomiej Bołądź, Kamil Rychlicki (Włochy)

Przyjmujący: Tomasz Fornal, Bartosz Kwolek, Aaron Russell (USA), Patryk Łaba

Środkowi: Mateusz Bieniek, Jakub Kochanowski, Miłosz Zniszczoł, Adrian Markiewicz

Libero: Jakub Popiwczak, Dawid Ogórek