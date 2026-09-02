Deszcz storpedował rywalizację na US Open. Przerwane mecze Polek

RMF24

Deszcz pokrzyżował plany polskim tenisistkom podczas US Open. Przerwane mecze Magdy Linette i Magdaleny Fręch w pierwszej rundzie mają zostać dokończone w środę, kiedy do gry w drugiej rundzie przystąpią także Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.

Mecz Magdy Linette z brytyjską kwalifikantką Francescą Jones został przerwany po pierwszym secie, przegranym przez Polkę 4:6. Magdalena Fręch natomiast w pierwszej partii remisuje z rozstawioną z numerem 14. Amerykanką Ivą Jovic 4:4.

Nie wiadomo jeszcze, o której godzinie w środę polskie tenisistki wrócą do gry.

Mężczyźni w akcji

Bez względu na pogodę w środę na pewno zagra Hubert Hurkacz. Jego mecz z rozstawionym z numerem ósmym Amerykaninem Benem Sheltonem zaplanowano na posiadającym dach korcie centralnym. Spotkanie rozpocznie się około godziny 19:30 czasu polskiego.

Tego samego dnia zagra też inny z Polaków - Kamil Majchrzak. 30-latek późnym wieczorem zmierzy się z rozstawionym z numerem 22. Valentinem Vacherotem z Monako.