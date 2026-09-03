Czarna seria trwa. Kolejna Polka żegna się z US Open na starcie turnieju

RMF24

Porażka polsko-czeskiego duetu na kortach w Nowym Jorku. Katarzyna Piter i Anna Siskova odpadły w pierwszej rundzie debla wielkoszlemowego turnieju US Open. Przegrały z Rosjanką Jeleną Pridankiną i Chinką Qianhui Tang 3:6, 2:6.

Choć turniej tenisowy US Open, rozgrywany na kortach Nowego Jorku, jeszcze na dobre się nie rozkręcił, to dla naszych sportowców od samego początku układa się wyjątkowo źle.

W drugiej rundzie z turniejem pożegnał się Hubert Hurkacz, zaś jeszcze wcześniej, bo w 1. rundzie porażki zanotowały Magda Linette, Magdalena Fręch i Maja Chwalińska. Jedynie Iga Świątek ma powody do radości. W czwartek pokonała argentyńską tenisistką Nadią Podoroską 6:3, 6:2 i awansowała do kolejnej, trzeciej rundy.

Iga Świątek w trzeciej rundzie US Open. Pewne zwycięstwo Polki Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem ósmym polska tenisistka pokonała Argentynkę Nadię Podoroską 6:3, 6:2.

Dobrze udział w US Open nie będzie z pewnością dobrze wspominać Katarzyna Piter, która odpadła z turnieju deblistek już na etapie 1. rundy. Polsko-czeski duet musiał uznać wyższość Rosjanki Jeleny Pridankiny i Chinki Qianhui Tang. Z Polek w deblu wystąpią jeszcze Maja Chwalińska i Magda Linette. W czwartek zagrają z rozstawionymi z numerem piątym Chinką Hanyu Guo i Francuzką Kristiną Mladenovic.

Wynik meczu 1. rundy debla:

Jelena Pridankina, Qianhui Tang (Rosja, Chiny) - Katarzyna Piter, Anna Siskova (Polska, Czechy) 6:3, 6:2.