Maja Chwalińska w półfinale w Wuhan! Niesamowity bój z Sakkari

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Maja Chwalińska wygrywa i jest w półfinale turnieju WTA 1000 w chińskim Wuhan! Po ponad dwuipółgodzinnej bitwie Polka pokonała w ćwierćfinale Greczynkę Marię Sakkari 6:0, 3:6, 7:5. Kolejną rywalką zwyciężczyni może być Iga Świątek.

Chwalińska lepsza od Sakkari w ćwierćfinale w Wuhan

Było to trzecie w karierze starcie Mai Chwalińskiej z Marią Sakkari i drugie zwycięstwo. Polka pokonała Greczynkę m.in. w drodze do finału tegorocznego Rolanda Garrosa. Półfinał w Wuhan to po French Open drugi najlepszy wynik w karierze Polki.

Zwyciężczyni zmierzy się w półfinale z lepszą z pary Iga Świątek - Ann Li.

W ćwierćfinale w Wuhan Chwalińska rozegrała znakomitego pierwszego seta, pokonując Sakkari 6:0. Greczynka nie załamała się tym faktem i wygrała drugą partię 6:3. Trzeci set był morderczym bojem gem za gem, wygranym przez Polkę 7:5, ze zwycięskim przełamaniem na koniec.

Pasjonujący bój Polki z Greczynką

Mimo dość jednostronnego pierwszego seta pojedynek był zacięty i trwał dwie godziny i 35 minut. Gra stała na wysokim poziomie, a niewymuszone błędy (23 po stronie Polki, 35 Greczynki) wynikały przede wszystkim z chęci zaatakowania czy zmiany tempa. Jeśli chodzi o uderzenia kończące („winnery”), Chwalińska miała ich 25, Sakkari - 37.

W pierwszej odsłonie Polka miała dużą przewagę, choć nie aż taką, na jaką wskazywałby wynik. Nie musiała jednak ani razu bronić się przed przełamaniem i wykorzystała pierwszą piłkę setową po 30 minutach gry.

W drugim doszło do jedynego w całym spotkaniu przełamania Chwalińskiej, ale to wystarczyło rywalce, aby doprowadzić do wyrównania.

Trzeci set był natomiast pokazem kunsztu z obu stron. Do stanu 6:5 dla Polki zawodniczki wygrywały gemy przy swoich podaniach, niekiedy po długich, zaciętych gemach. Ten 12. okazał się decydujący, bo doszło w nim do jedynego przełamania. Chwalińska wykorzystała pierwszą piłkę meczową.

Chwalińska z rekordem w rankingu WTA

W późniejszej rozmowie na korcie Chwalińska przyznała, że jest zmęczona. To była bardzo ciężka bitwa, taki fizyczny mecz. Oczywiście, tego się spodziewałam przeciwko Marii. Nasze poprzednie spotkania też takie były. Jestem bardzo zadowolona - powiedziała Polka, która w niedzielę skończyła 25 lat.

Chwalińska w przyszłym tygodniu po raz pierwszy zamelduje się w czołowej „20” listy światowej. Po pokonaniu Sakkari będzie co najmniej na 16. miejscu.

Ostapenko i Kartal w półfinale w Wuhan

W piątek rano okazało się, że w pierwszym półfinale w Wuhan zmierzą się Łotyszka Jelena Ostapenko oraz 170. w światowym rankingu Brytyjka Sonay Kartal.

Ostapenko, która od jakiegoś czasu współpracuje z trenerem Piotrem Sierzputowskim, wyeliminowała rozstawioną z numerem 11. Rosjankę Dianę Sznajder, zwyciężając 7:6 (8-6), 6:1.

Znacznie większą niespodziankę sprawiła 24-letnia Kartal, która po ponad dwóch godzinach gry pokonała rozstawioną z „piątką” Ukrainkę Elinę Switolinę 6:2, 2:6, 6:4.