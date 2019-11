Noworodek w reklamówce znaleziony w Warszawie na ogródkach działkowych przy ulicy Głębockiej. Dziewczynkę znalazł mężczyzna porządkujący rabaty przed zimą. Dziecko trafiło na oddział neonatologii Szpitala Bródnowskiego.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

O godzinie 11:35 otrzymaliśmy zgłoszenie, że na działkach przy ul. Głębockiej zostało odnalezione małe dzieciątko - mówi rzecznik Komendy Rejonowej Policji VI w Warszawie Paulina Onyszko.

Na miejscu okazało się, że odnaleziona to dziewczynka, która najprawdopodobniej urodziła się dziś.



Dziecko zostało przewiezione do szpitala, gdzie jest pod opieką lekarzy. Najważniejsze, że dziewczynka przeżyła - powiedziała policjantka.



Pierwsze badania są bardzo pozytywnie. Jak usłyszał w szpitalu reporter RMF FM Grzegorz Kwolek, dziecko ma się nieźle biorąc pod uwagę to, co przeszło w pierwszych godzinach swojego życia.

Dziewczynka jest wychłodzona, właśnie przechodzi kompleksowe badania. Według wstępnych ocen lekarzy prawdopodobnie urodziła się kilka-, kilkanaście godzin temu.

Noworodek był w foliowej reklamówce. Dziecko było gołe. Jego płacz zwrócił uwagę działkowicza, który powiadomił ochronę i policję. Policjanci szukają teraz rodziców dziecka.