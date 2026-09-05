Straż graniczna uniemożliwiła wyjazd z kraju byłemu szefowi SKW

Gen. Piotr Pytel nie mógł wylecieć z kraju ze względu na sprawę, którą dwa lata temu prawomocnie umorzono, a dziś były szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego ma status pokrzywdczonego.
W trakcie śledztwa był on podejrzany o współpracę z rosyjskimi służbami. W 2017 roku na byłego wojskowego nałożono zakaz opuszczania kraju - przypomina reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
Po weryfikacji we wszystkich dostępnych bazach danych okazało się, że ten wpis jest aktualny. W żaden sposób nie został anulowany - tłumaczy w rozmowie z RMF FM rzecznik prasowy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej por. Szymon Mościcki, który jednocześnie dodaje, że strażnicy graniczni muszą respektować prawo.
Gen. Piotr Pytel chciał wraz z rodziną wyjechać na wakacje do Turcji.
O sprawie jako pierwszy poinformował TVN24.