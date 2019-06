Chcemy, by najmłodsi pacjenci choć na chwilę mogli zapomnieć o szpitalnej codzienności. Dlatego w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie montujemy strefę komfortu. Jest to możliwe również dzięki naszym Słuchaczom, którzy 1 czerwca wysłuchali na antenie RMF FM dwóch charytatywnych bloków reklamowych. W sumie strefa komfortu powstanie w czterech szpitalach – w Olsztynie, Gdańsku, Krakowie i Parczewie.

Kolorowe, przyjazne i bezpieczne strefy komfortu z kącikami tematycznymi powstaną w: Szpitalu Dziecięcym Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku, Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie, Szpitalu Powiatowym w Parczewie (Oddział Dziecięcy) i Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie.



Wraz z Nową Szkołą wyposażymy je w kanapy, sofy, stoliki, krzesła, biurka, ale i materiały do zabawy i nauki. A wszystko po to, by mali pacjenci choć na chwilę mogli zapomnieć o szpitalnej codzienności.



Zaczynamy w Olsztynie!

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie to jedyny szpital dziecięcy na Warmii i Mazurach. Leczy zarówno noworodki i niemowlęta, jak i nastolatków. Placówka ma 15 oddziałów oraz ponad 30 poradni specjalistycznych. Rocznie hospitalizowanych tam około 28 tys. pacjentów. Szpital udziela ćwierć miliona porad specjalistycznych i zabiegów rehabilitacyjnych.

W olsztyńskiej placówce specjalna strefa komfortu powstaje na Oddziale Pediatrycznym. Tam diagnozowane i leczone są dzieci w wieku od 3. do 18. roku życia, m.in.: ze schorzeniami nerek i układu moczowego, układu krążenia, z nadciśnieniem tętniczym, z zaburzeniami rytmu serca, z chorobami układu oddechowego, z chorobami przewodu pokarmowego, po zabiegach kardiochirurgicznych.

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie Piotr Bułakowski /RMF FM

W placówce jest duża świetlica, ale - jak podkreśla nawet personel szpitala - jest trochę smutno. W czasie posiłku sala zmienia się w stołówkę. Mamy tutaj czasem występy, są zabawki, gry planszowe, puzzle. Nie ukrywam, że jest trochę ubogo, jednokolorowo. Naszym marzeniem było, żeby trochę tutaj unowocześnić, ożywić to miejsce - powiedziała naszemu reporterowi Teresa Linowska, pielęgniarka oddziałowa.

Nasza akcja charytatywna właśnie to ma na celu. Do świetlicy trafią m.in. nowe, kolorowe stoliki i krzesełka w różnej wielkości. Będzie też miejsce wypoczynku dla rodziców, którzy muszą przebywać ze swoimi pociechami na oddziale. Dzieci na pewno będą zadowolone, a jak jest uśmiech i szczęście, to rekonwalescencja przebiega szybciej i w dobrej atmosferze - mówi pielęgniarka.

Strefę wyposaży firma Nowa Szkoła. Idea kącików zabawy jest piękna i bardzo potrzebna szpitalom - mówi Grzegorz Stanak, dyrektor handlowy Nowej Szkoły. Nasza firma postawiła na jakość i bezpieczeństwo, co pomaga nam w tworzeniu dobrych pomocy dydaktycznych - dodaje. Podkreśla, że sprzęty, które trafią do szpitalnych stref komfortu będą trwałe, praktyczne i łatwe w utrzymaniu czystości.



Razem pomagamy dzieciakom

Akcję charytatywną możemy przeprowadzić również dzięki naszym Słuchaczom, którzy 1 czerwca wysłuchali na antenie RMF FM dwóch charytatywnych bloków reklamowych.

Naszą akcję wsparli:

sieć sklepów Ski Team

Grupa LOTOS

sieć sklepów Media Markt

Toyota Motor Poland

Habza Finanse

Lexus

PKN Orlen

biuro podróży Rainbow

firma Viessmann, producent systemów grzewczych

Od lat wspieramy szpitale dziecięce

1 czerwca kolejny już raz naszą uwagę kierujemy ku najmłodszym, którzy spędzają Dzień Dziecka poza domem - w szpitalnych salach. W poprzednich latach przekazaliśmy nowoczesny sprzęt do kilku placówek w kraju.

I tak w 2018 roku kardiomonitory, holter EKG, spirometr, pompy infuzyjne, pulsoksymetry i lampa do fototerapii trafiły na Oddział Dziecięcy Szpitala Powiatowego w Tomaszowie Lubelskiem.

Rok wcześniej nowoczesną aparaturę do diagnostyki chorób płuc (m.in. oscylometr, rynomanometr i ultrasonograf) przekazaliśmy Klinice Alergologii i Mukowiscydozy szpitala Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie .



Z kolei w 2016 roku wsparliśmy Oddział Neurochirurgii Dziecięcej i Neurochirurgii Szpitala "Zdroje" w Szczecinie . Zakupiliśmy urządzenie, dzięki któremu można precyzyjnie określić, w którym miejscu w mózgu dziecka jest obszar wywołujący napady padaczki.



Cztery lata temu finansowo pomogliśmy dzieciom będącym pod opieką Stowarzyszenia Chorych na Mukopolisacharydozę i Choroby Rzadkie w Głoskowie.

W Dniu Dziecka maluchom w szpitalach rozdawaliśmy także audiobooki z bajkami nagrywane przez aktorów, sportowców i piosenkarzy wspólnie z dziennikarzami RMF FM.