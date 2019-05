Specjalne strefy komfortu i nauki przy oddziałach dziecięcych w czterech szpitalach w kraju. W tym roku z okazji Dnia Dziecka, radio RMF FM przy wsparciu słuchaczy i darczyńców ufunduje kolorowe, przyjazne i bezpieczne pokoje dla małych pacjentów, gdzie dzieciaki choć na chwilę będą mogły zapomnieć o szpitalnej codzienności.

Strefy nauki i zabawy stworzymy w czterech placówkach. Będzie to:

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku,

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie,



Szpital Powiatowy w Parczewie (Oddział Dziecięcy)



Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie.



Jeśli chcesz dołączyć do naszej akcji, włącz radio! Wspólnie sprawmy radość najmłodszym! W Dniu Dziecka o 16:20 i 16:40 na antenie RMF FM wyemitujemy dwa charytatywne bloki reklamowe.

Charytatywna akcja RMF FM Michał Dukaczewski /RMF FM

Jak będą wyglądać strefy stworzone dla najmłodszych?

W każdej z czterech placówek stworzymy przytulny kącik, który będzie dostosowany do potrzeb przebywających w szpitalu dzieci i ich rodziców. Chcemy, by były to miejsca nauki i zabawy, w których mali pacjenci będą mogli miło spędzać czas, w tych tak przecież dla nich trudnych dniach.



Znajdą się tam stoliki, kolorowe, wygodne krzesełka i kanapy, a także zabawki i wyposażenie edukacyjne dostarczone przez firmę Nowa Szkoła. Wszystko po to, by dzieci leczące się w placówce nie musiały spędzać czasu wyłącznie w szpitalnej sali i mogły na chwilę zapomnieć o swoich problemach ze zdrowiem.

Dodatkowo w szpitalach stworzymy również strefy tematyczne poświęcone konkretnym zainteresowaniom małych pacjentów. Decyzje o ich dokładnym wyposażeniu będziemy podejmować na dalszym etapie projektu.

Tworzenie stref dla dzieci przebywających w szpitalach będziemy krok po kroku relacjonować na naszych stronach internetowych i na antenie RMF FM.



1 czerwca nasi reporterzy odwiedzą szpitale biorące udział w akcji

W Dniu Dziecka reporterzy RMF FM odwiedzą biorące udział w akcji szpitale w Krakowie, Olsztynie, Gdańsku i Parczewie. W Faktach RMF FM i na RMF24.pl opowiemy Wam o tym, jak wygląda codzienność małych pacjentów przebywających w tych miejscach. Porozmawiamy też z lekarzami i władzami szpitali o tym, czego ich zdaniem najbardziej potrzeba, by wywołać uśmiech na twarzach chorych dzieci i ich rodziców. Bądźcie z nami!



Kącik dla dzieci w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie / Józef Polewka / RMF FM

Kącik dla dzieci w gdańskim szpitalu / Kuba Kaługa / RMF FM

Kącik dla dzieci w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie / Piotr Bułakowski / RMF FM



Zdjęcia z kącika dla dzieci w szpitalu w Parczewie /Krzysztof Kot /RMF FM







1 czerwca kolejny już raz naszą uwagę kierujemy ku najmłodszym, którzy spędzają Dzień Dziecka poza domem - w szpitalnych salach. W poprzednich latach przekazaliśmy nowoczesny sprzęt do kilku placówek w kraju.

I tak w 2018 roku kardiomonitory, holter EKG, spirometr, pompy infuzyjne, pulsoksymetry i lampa do fototerapii trafiły na Oddział Dziecięcy Szpitala Powiatowego w Tomaszowie Lubelskiem.

Rok wcześniej nowoczesną aparaturę do diagnostyki chorób płuc (m.in. oscylometr, rynomanometr i ultrasonograf) przekazaliśmy Klinice Alergologii i Mukowiscydozy szpitala Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie .



Z kolei w 2016 roku wsparliśmy Oddział Neurochirurgii Dziecięcej i Neurochirurgii Szpitala "Zdroje" w Szczecinie . Zakupiliśmy urządzenie, dzięki któremu można precyzyjnie określić, w którym miejscu w mózgu dziecka jest obszar wywołujący napady padaczki.



Cztery lata temu finansowo pomogliśmy dzieciom będącym pod opieką Stowarzyszenia Chorych na Mukopolisacharydozę i Choroby Rzadkie w Głoskowie.

W Dniu Dziecka maluchom w szpitalach rozdawaliśmy także audiobooki z bajkami nagrywane przez aktorów, sportowców i piosenkarzy wspólnie z dziennikarzami RMF FM.

Tym razem chcemy w inny sposób umilić i urozmaicić czas spędzany w szpitalu - stworzymy w czterech placówkach, w rożnych częściach Polski specjalne strefy komfortu z kącikami tematycznymi. Wraz z Nową Szkołą wyposażymy je w nowe kanapy, sofy, stoliki, krzesła, biurka, ale i materiały do zabawy i nauki.