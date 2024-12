W niedzielę 29 grudnia RCB na tych terenach prognozuje złą jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 (SMOG). Zalecana jest rezygnacja ze spacerów na świeżym powietrzu, uprawiania sportu na zewnątrz i ograniczenie wietrzenia pomieszczeń.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dotyczący smogu dla powiatów na południu i zachodzie kraju / Maciej Zieliński / PAP

Niebezpieczny dla zdrowia. Jakie powoduje objawy?

PM10 jest jednym ze składników smogu - szczególnie w okresach grzewczych, gdy emisja pyłów z pieców i kotłów na paliwa stałe jest intensywna. Smog to zanieczyszczone powietrze, które powstaje w wyniku mieszania się dymu, pyłów i innych zanieczyszczeń z mgłą lub wilgocią w powietrzu.



PM10 to drobne cząstki stałe lub ciekłe o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów (mikronów). Są wystarczająco małe, by wnikać do układu oddechowego.



Wysokie stężenie PM10 jest wskaźnikiem złej jakości powietrza i może powodować problemy zdrowotne, takie jak podrażnienie dróg oddechowych, kaszel, czy zaostrzenie astmy.