Związek Nauczycielstwa Polskiego zawiesza od soboty ogólnopolski strajk - to zdecydowanie informacja numer jeden czwartku. W tym dniu Sejm w błyskawicznym tempie przyjął nowelizację prawa oświatowego. Tymczasem Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży debatuje nad wnioskiem posłów PO-KO o odwołanie ze stanowiska minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej. Działo się też za granicą. Głównym tematem był szczyt przywódców Rosji i Korei Północnej we Władywostoku. Oto nasze podsumowanie dnia.

ZNP zawiesza strajk nauczycieli. Daje premierowi czas do września

"Od soboty, od 27 kwietnia od godz. 6 rano Związek Nauczycielstwa Polskiego zawiesza ogólnopolski strajk. Zawiesza, ale nie kończy" - zapowiedział prezes ZNP Sławomir Broniarz. Mamy w Sejmie do czynienia z próbą ostatecznego demontażu systemu edukacji - tłumaczy powód zawieszenia protestu prezes ZNP. Wyjaśnił, że chodzi o "ustawę maturalną", która ma umożliwić przeprowadzenie egzaminu dojrzałości, mimo strajku nauczycieli. Ci, jak zapowiada Sławomir Broniarz, od poniedziałku nauczyciele wrócą do pracy. Związek domaga się przygotowania do września przez rząd programu kompleksowych reform oświaty - tak zwanej szkoły na szóstkę. Chodzi między innymi o podniesienie płac o 30 procent, wzrost nakładów na oświatę do 5 procent PKB i odchudzenie podstaw programowych.

Broniarz o zawieszeniu strajku: To była jedyna, racjonalna decyzja

Broniarz o zawieszeniu strajku: To była jedyna, racjonalna decyzja

"Przy obecnej postawie rządu, przy tym, co dzieje się w Sejmie, (...) w kontekście tego, co działo się przez ostatnie trzy tygodnie, to moim zdaniem, to była jedyna, racjonalna decyzja jaką podjęło prezydium zarządu głównego, bo to niestety nie jest jednoosobowa decyzja prezesa" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. "Nie ma dzisiaj w kraju nikogo, kto by powiedział, że nauczyciele nie zasługują na wyższe wynagrodzenia" - uważa prezes ZNP.



Sejm przyjął nowelizację prawa oświatowego

Sejm w błyskawicznym tempie przyjął nowelizację prawa oświatowego, która miała umożliwić przystąpienie maturzystom do egzaminu dojrzałości. Posłowie przyjęli ustawę, mimo że wcześniej Związek Nauczycielstwa Polskiego zdecydował się zawiesić ogólnopolski strajk nauczycieli.



Debata ws. odwołania minister Zalewskiej. "Zostawia pani po sobie chaos"

Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży debatuje nad wnioskiem posłów PO-KO o odwołanie ze stanowiska minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej. We wniosku zarzucono jej m.in. chaos w edukacji, pogorszającą się sytuację w szkołach i doprowadzenie do strajku nauczycieli.

"Zrujnowała pani system", "zostawia pani po sobie chaos", "obróciła pani gimnazja w perzynę", "ma pani przeciwko sobie 600 tysięcy nauczycieli". Takie słowa pod adresem minister edukacji kieruje opozycja.

Szefowa resortu broniąc się przedstawiła między innymi długą listę - jej zdaniem - sukcesów. Od programu "Lekki Tornister" po wyprawkę szkolną. Głosowanie nad wnioskiem o odwołanie odbędzie się w nocy.

PERN czeka na wyjaśnienia rosyjskiego dostawcy ws. zanieczyszczonej ropy

Koncern PERN, zarządzający siecią krajowych ropociągów, czeka na wyjaśnienia rosyjskiego dostawcy w sprawie przesyłu do Polski zanieczyszczonej ropy. W związku z dostawami surowca, który nie odpowiada normom, zdecydowano o wstrzymaniu importu rurociągiem "Przyjaźń".

Kim i Putin uścisnęli sobie dłonie

We Władywostoku na rosyjskim Dalekim Wschodzie zakończył się szczyt przywódców Rosji i Korei Północnej, Władimira Putina i Kim Dzong Una. Było to ich pierwsze spotkanie. Nie przewidziano dokumentu końcowego po szczycie.

Joe Biden wystartuje w wyborach do Białego Domu

Joe Biden oficjalnie ogłosił, że będzie ubiegał się o nominację Partii Demokratycznej w wyborach prezydenckich zaplanowanych na 2020 rok. "Uczestniczymy w walce o duszę tego narodu" - powiedział Biden w nagraniu wideo opublikowanym w sieci.