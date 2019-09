"Czytam całą masę dokumentów. Muszę być przygotowany ze wszystkiego, co się dzieje w europejskim rolnictwie. To jest wiedza, którą już mam, ale ją pogłębiam i aktualizuję" – tak mówi w rozmowie z korespondentką RMF FM w Brukseli Janusz Wojciechowski, polski kandydat na komisarza ds. rolnictwa. W tym tygodniu Parlament Europejski poda ostateczną datę przesłuchania Wojciechowskiego. Na razie przyjmuje się, że nastąpi to 7 października.

