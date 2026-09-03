Znaleziono ciało w trakcie poszukiwań znanego operatora filmowego

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Ciało mężczyzny znaleziono w trakcie poszukiwań zaginionego w województwie lubuskim znanego operatora filmowego Witolda Płóciennika - tę informację potwierdziła policja.

Znaleźliśmy ciało mężczyzny, na miejscu trwają czynności procesowe pod nadzorem prokuratora - mówi sierżant Martyna Litka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Sulęcinie.

Witold Płóciennik zaginął 29 sierpnia. Ostatni raz widziano go w Lubniewicach, gdzie przyjechał, by odpocząć i zrelaksować się nad wodą.

Poszukiwania cenionego operatora

Witold Płóciennik to ceniony operator filmowy. W 2019 r. został nagrodzony za zdjęcia do filmu „Ikar. Legenda Mietka Kosza” na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Rok później zdobył Nagrodę Główną w Konkursie Filmów Polskich na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych „Camerimage” w Toruniu za zdjęcia do filmu „Zieja”.

Jest autorem zdjęć m.in. do „Wymyku”, „Carte Blanche” czy „Za niebieskimi drzwiami”. Pracował także przy serialach „Stulecie Winnych” i „Klangor”.

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