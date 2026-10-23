Zmiany w ZUS. Chodzi o zasady dokumentowania prawa do zasiłków

RMF24

Już od 24 października wchodzą w życie ważne zmiany dotyczące dokumentowania prawa do zasiłków. ZUS upraszcza procedury, wprowadza nowe formularze i rezygnuje z niektórych zaświadczeń. Sprawdź, co się zmienia i jak wpłynie to na składanie wniosków o zasiłki opiekuńcze i macierzyńskie.

Od najbliższej soboty osoby ubiegające się o zasiłki opiekuńcze i macierzyńskie czekają uproszczone procedury. Zamiast dwóch dotychczasowych formularzy Z-15a i Z-15b pojawi się jeden ujednolicony wniosek – Z-15. W nowym dokumencie wnioskodawca nie będzie już odpowiadał na szczegółowe pytania dotyczące zatrudnienia drugiego rodzica czy pracy zmianowej. Wystarczy oświadczenie, że w okresie, za który ubiega się o zasiłek, nie ma innego domownika mogącego zapewnić opiekę.

W pracy podawały koleżance środki przeczyszczające. Byłe pracowniczki ZUS-u z zarzutami Zarzuty spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu koleżanki z pracy usłyszały cztery były pracowniczki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie. Kobiety miały dodawać do napojów współpracowniczki środki przeczyszczające.

Zmiany dla przedsiębiorców i rodziców

To nie koniec nowości. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, współpracujące z nimi, duchowni oraz marynarze nie będą już musieli dostarczać do ZUS zaświadczenia Z-3b. Dotychczas dokument ten był wymagany do ustalenia prawa do zasiłku. Teraz wystarczy sam wniosek oraz pozostałe niezbędne dokumenty.

Zmiany obejmują także wnioski o zasiłek macierzyński. Trzy dotychczasowe formularze: ZAM, ZUR i ZAO zostaną zastąpione jednym – ZAM. W nowym wniosku będzie można ubiegać się o zasiłek macierzyński za różne okresy urlopów: macierzyńskiego, na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, uzupełniającego oraz ojcowskiego. Wystarczy wypełnić odpowiednią część formularza dotyczącą konkretnego urlopu.

Łatwiej z dokumentami – ZUS sam pobierze akt urodzenia

Kolejna zmiana dotyczy sposobu dokumentowania urodzenia dziecka. Jeśli zasiłek macierzyński wypłaca ZUS, rodzic nie będzie już musiał dołączać skróconego odpisu aktu urodzenia. Zakład pobierze niezbędne dane samodzielnie na podstawie informacji podanych we wniosku. Jeśli jednak zasiłek wypłaca płatnik składek, skrócony odpis aktu urodzenia nadal będzie wymagany.

Nowe wzory wniosków już dostępne

Zmiany obejmują również inne formularze: ZNp-7, Z-10, ZAS-53, Z-3 i Z-3a. Ich wzory zostały dostosowane do nowych przepisów. Nowe dokumenty będą dostępne na stronie internetowej ZUS już od 24 października, a na portalu eZUS pojawią się w połowie listopada. Do tego czasu można korzystać zarówno ze starych, jak i nowych wzorów.