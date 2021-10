We Wszystkich Świętych i w Zaduszki oraz w weekend poprzedzający te dni na ulice Krakowa wyjadą dodatkowe autobusy i tramwaje, uruchomione zostaną specjalne linie. Urzędnicy apelują o korzystanie z komunikacji miejskiej, aby zapobiec korkom.

/ Marcin Bielecki / PAP

Od 30 października w Krakowie zostanie uruchomionych osiem specjalnych, cmentarnych linii tramwajowych i 15 autobusowych, a na ulice wyjedzie 45 dodatkowych tramwajów i 53 dodatkowe autobusy. 1 listopada mają być uruchomione 24 dodatkowe linie autobusowe.

We Wszystkich Świętych na ulice wyjedzie 67 dodatkowych tramwajów i 112 autobusów; łącznie tego dnia w mieście będzie kursować 500 autobusów, które - razem z tramwajami - wykonają 27 tys. km więcej niż zwykle. Część z tych specjalnych linii ma działać też 2 listopada - tego dnia obowiązuje rozkład jazdy dnia powszedniego.

Od 30 października inaczej mają funkcjonować przystanki autobusowe w rejonie największych nekropolii, np. w rejonie cmentarza Rakowickiego przystanek "Rakowicka" będzie nieczynny; przystanek dla wysiadających "Cmentarz Rakowicki" będzie zlokalizowany na ul. Rakowickiej, między ul. Olszańską a wjazdem na pętlę; przystanek dla wsiadających "Cmentarz Rakowicki" będzie funkcjonował na ul. Rakowickiej, przy bramie cmentarza (z podziałem na trzy perony).

Urzędnicy zaapelowali, aby jadąc na nekropolie korzystać z komunikacji miejskiej i w ten sposób zapobiec korkom. Przy największych cmentarzach mają obowiązywać zmiany w organizacji ruchu.

Szczegóły zmian w komunikacji miejskiej w czasie świąt znajdują się na stronie internetowej miasta Krakowa. <<< KLIKNIJ TUTAJ >>>

Do środy godziny otwarcia cmentarzy zostały wydłużone do 19:00. W czwartek i piątek nekropolie będą otwarte do godz. 20:00, w sobotę i niedzielę do 22:00, a 1 listopada od 6:00 rano do ostatniego zwiedzającego. W Zaduszki cmentarze mają być otwarte do godz. 22:00.

Na cmentarzach nie obowiązuje nakaz noszenia maseczki, o ile zachowany jest dystans 1,5 m.

W czasie świątecznym na niektórych nekropoliach mają trwać kwesty, m.in. na rzecz ratowania zabytków Krakowa, na rzecz podopiecznych hospicjum św. Łazarza, na rzecz cmentarzy.