​Uwaga kierowcy wybierający się na Słowację. Właśnie nastąpiła zmiana organizacji ruchu na dawnym przejściu granicznym w Chyżnem. Zamknięty został most, którym do tej pory wyjeżdżało się na Słowacje, a cały ruch odbywa się mostem równoległym, którym dotąd wjeżdżało się do Polski. Jest to spowodowane przebudowa mostów, które mają mieć większą nośność i przepustowość.

