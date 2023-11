W ciągu kilkudziesięciu minut po decyzji Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych złoty zyskał na wartości wobec euro, dolara amerykańskiego i franka szwajcarskiego. Euro kosztowało ponad 4,44 zł, dolar 4,15 zł, a frank - blisko 4,62 zł.

Rada Polityki Pieniężnej podjęła w środę decyzję, aby nie zmieniać wysokości stóp procentowych. Główny wskaźnik - stopa referencyjna - został utrzymany na poziomie 5,75 proc. Więcej informacji o decyzji RPP znajdziecie TUTAJ.

Zmiana kursów o 1-2 grosze w ciągu 10 godzin

W środę około godziny 17 złoty umocnił się wobec euro o 0,31 proc., do ponad 4,44 zł; w stosunku dolara amerykańskiego - o 0,26 proc., do 4,15 zł, a wobec franka szwajcarskiego - o 0,17 proc., do blisko 4,62 zł.