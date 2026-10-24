Zmiana czasu na zimowy 2026. Kiedy przestawiamy zegarki?

Kiedy przestawiamy zegarki?
Przesunięcie zegarów odbywa się zawsze w ostatnią niedzielę października, jednak w tym roku stanie się to nieco wcześniej niż w latach poprzednich.
Zmiana czasu na zimowy w 2026 roku przypada w nocy z 24 na 25 października, czyli z soboty na niedzielę. O godzinie 3:00 cofniemy wskazówki zegarów na 2:00, zyskując dodatkową godzinę snu.
To ważna informacja dla osób planujących weekendowe wyjazdy lub tych, którzy muszą być w pracy.
Skąd wzięła się zmiana czasu?
Pomysł zmiany czasu pojawił się już w XVIII wieku, jednak w Polsce tradycja ta została wprowadzona w 1916 roku, podczas I wojny światowej. Przez lata przestawianie zegarków było kilkakrotnie znoszone i przywracane, aż w 1977 roku wprowadzono je na stałe. Od tego czasu dwa razy w roku – w marcu i październiku – zmieniamy czas.
Dlaczego przestawiamy zegarki?
Celem zmiany czasu jest lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii elektrycznej. Zwolennicy tego rozwiązania podkreślają, że „poranki są jaśniejsze, co sprzyja lepszemu samopoczuciu i ułatwia codzienne wstawanie”. Jednak coraz więcej ekspertów wskazuje na negatywne skutki zdrowotne tej praktyki.
Skutki dla zdrowia i codziennego życia
Badania pokazują, że nawet niewielka zmiana rytmu dobowego działa na organizm jak miniaturowy „jet-lag”. Najbardziej odczuwają to dzieci, osoby starsze oraz cierpiące na bezsenność. Po zmianie czasu mogą pojawić się trudności z zasypianiem, obniżona koncentracja czy uczucie zmęczenia. Niektóre analizy wskazują także na wzrost liczby wypadków drogowych tuż po zmianie czasu.
Czy zmiana czasu zostanie zniesiona?
Od kilku lat w Unii Europejskiej trwają dyskusje na temat zniesienia obowiązku zmiany czasu. Coraz więcej głosów wskazuje, że przestawianie zegarków dwa razy w roku jest anachroniczne i nie przynosi już wymiernych korzyści. Na razie jednak nie podjęto ostatecznej decyzji w tej sprawie, dlatego w najbliższych latach nadal będziemy przesuwać wskazówki zegarów w październiku i marcu.
Kiedy kolejna zmiana czasu?
Następna zmiana czasu, tym razem na letni, nastąpi w ostatnią niedzielę marca 2027 roku. Wtedy przesuniemy zegarki z 2:00 na 3:00, wracając do dłuższych, jasnych wieczorów.