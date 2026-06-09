Czy zmiana czasu w końcu przejdzie do historii? Temat powrócił podczas posiedzenia unijnych ministrów zajmujących się transportem. Poinformował o tym w mediach społecznościowych Dariusz Klimczak z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
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"Komisarz przedstawił podejmowane obecnie działania Komisji Europejskiej nad przygotowaniem oceny wpływu zaprzestania sezonowych zmian czasu na terytorium UE" - poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak na platformie X. Przypominał, że temat ten był zapoczątkowany podczas prezydencji Polski w Radzie UE.