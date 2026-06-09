W ubiegłym roku, podczas gdy Polska kończyła prezydencję w Radzie UE, komisarz ds. transportu Apostolos Dzidzikostas powiedział, że jest głęboko przekonany, że "nadszedł czas, aby 27 państw członkowskich Unii podjęło decyzję o zaprzestaniu tych zmian czasu dwa razy w roku".

Uzgodniliśmy podczas posiedzenia, że KE przeprowadzi badanie i powróci do Rady z konkretnymi propozycjami opartymi na konkretnych faktach - zadeklarował.

"Wiele osób jest zmęczonych zmianą czasu"

Ankieta Czy jesteś za zniesieniem zmiany czasu? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Czy jesteś za zniesieniem zmiany czasu? Tak 91% Nie 8% Nie mam zdania 1%

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Politycy PSL-u, którego członkiem jest Dariusz Klimczak, od lat opowiadają się za likwidacją zmiany czasu. W kwietniu 2025 r. Posłowie PSL-u złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o czasie urzędowym na terenie Polski. Zakładał on ustanowienie całorocznego czasu letniego.

Wiele osób jest już zmęczonych zmianą czasu. Następuje rozstrojenie organizmów. Raz na zawsze trzeba to uporządkować i myślę, że teraz jest ku temu okazja - mówiła posłanka PSL Urszula Nowogórska.

Jaki cel ma zmiana czasu?

W Polsce po raz pierwszy przestawiono zegarki w 1916 roku, podczas I wojny światowej. Następnie zmiana czasu obowiązywała w latach 1946-1949, 1957-1964. Od 1977 roku jest z nami nieprzerwanie.

Głównym celem zmiany czasu jest dostosowanie rytmu dnia do pór roku. To umożliwia oszczędność energii elektrycznej dzięki większemu wykorzystaniu światła słonecznego.

