Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce, rozesłano alerty RCB

RMF24

W odpowiedzi na wzmożoną aktywność rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu i uderzeniami na terytorium Ukrainy, polskie siły zbrojne podjęły działania prewencyjne. Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało o rozpoczęciu operowania wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz o podwyższeniu gotowości systemów obrony powietrznej. Mieszkańcy wschodnich województw otrzymali alerty RCB z zaleceniem zachowania szczególnej ostrożności.

W związku z nasilonymi atakami rosyjskiego lotnictwa na Ukrainę, polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zdecydowało o uruchomieniu niezbędnych sił i środków w polskiej przestrzeni powietrznej. Jak informuje wojsko, działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na ochronę granic oraz bezpieczeństwo mieszkańców, szczególnie w regionach przylegających do zagrożonych obszarów.

Systemy obrony powietrznej w pełnej gotowości

W ramach podwyższonej gotowości, Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego uruchomiło naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego. Wszystkie jednostki pozostają w stałej gotowości do natychmiastowej reakcji na ewentualne zagrożenia.

Alerty RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia

W związku z sytuacją na Ukrainie mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W wiadomościach podkreślono konieczność zachowania czujności, śledzenia komunikatów oraz reagowania na syreny alarmowe.

Alerty objęły m.in. Lublin, Chełm, Zamość, Białą Podlaską, Rzeszów, Przemyśl, Krosno i Tarnobrzeg oraz okoliczne powiaty.

Tuż przed godziną 5. rano alert został odwołany. RCB przekazało, że zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Zaznaczono, że nie ma już zagrożenia na polskim terytorium.