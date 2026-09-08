Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce, rozesłano alerty RCB

W związku z nasilonymi atakami rosyjskiego lotnictwa na Ukrainę, polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zdecydowało o uruchomieniu niezbędnych sił i środków w polskiej przestrzeni powietrznej. Jak informuje wojsko, działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na ochronę granic oraz bezpieczeństwo mieszkańców, szczególnie w regionach przylegających do zagrożonych obszarów.
Systemy obrony powietrznej w pełnej gotowości
W ramach podwyższonej gotowości, Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego uruchomiło naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego. Wszystkie jednostki pozostają w stałej gotowości do natychmiastowej reakcji na ewentualne zagrożenia.
Alerty RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia
W związku z sytuacją na Ukrainie mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W wiadomościach podkreślono konieczność zachowania czujności, śledzenia komunikatów oraz reagowania na syreny alarmowe.
Alerty objęły m.in. Lublin, Chełm, Zamość, Białą Podlaską, Rzeszów, Przemyśl, Krosno i Tarnobrzeg oraz okoliczne powiaty.
Tuż przed godziną 5. rano alert został odwołany. RCB przekazało, że zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Zaznaczono, że nie ma już zagrożenia na polskim terytorium.