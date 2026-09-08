RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce, rozesłano alerty RCB

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 8 września (05:14)

W odpowiedzi na wzmożoną aktywność rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu i uderzeniami na terytorium Ukrainy, polskie siły zbrojne podjęły działania prewencyjne. Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało o rozpoczęciu operowania wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz o podwyższeniu gotowości systemów obrony powietrznej. Mieszkańcy wschodnich województw otrzymali alerty RCB z zaleceniem zachowania szczególnej ostrożności.

Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce, rozesłano alerty RCB
Zdjęcie ilustracyjne. /Shutterstock

W związku z nasilonymi atakami rosyjskiego lotnictwa na Ukrainę, polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zdecydowało o uruchomieniu niezbędnych sił i środków w polskiej przestrzeni powietrznej. Jak informuje wojsko, działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na ochronę granic oraz bezpieczeństwo mieszkańców, szczególnie w regionach przylegających do zagrożonych obszarów.

Zobacz wpis na X

Systemy obrony powietrznej w pełnej gotowości

W ramach podwyższonej gotowości, Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego uruchomiło naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego. Wszystkie jednostki pozostają w stałej gotowości do natychmiastowej reakcji na ewentualne zagrożenia.

Alerty RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia

W związku z sytuacją na Ukrainie mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W wiadomościach podkreślono konieczność zachowania czujności, śledzenia komunikatów oraz reagowania na syreny alarmowe. 

Zobacz wpis na X

Alerty objęły m.in. Lublin, Chełm, Zamość, Białą Podlaską, Rzeszów, Przemyśl, Krosno i Tarnobrzeg oraz okoliczne powiaty.

Tuż przed godziną 5. rano alert został odwołany. RCB przekazało, że zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Zaznaczono, że nie ma już zagrożenia na polskim terytorium.

Zobacz wpis na X

 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Ukraina Rosja wojna w Ukrainie alert RCB
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: