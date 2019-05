Po nocnych opadach śniegu w Zakopanem leży kilkucentymetrowa warstwa śniegu. W Tatrach obowiązuje zagrożenie lawinowe pierwszego stopnia.

Poranek nad Morskim Okiem. Zdj. ilustracyjne / Grzegorz Momot / PAP

Na Kasprowym Wierchu leży już 119 cm śniegu, a temperatura na szczycie spadła do minus 7 stopni Celsjusza - poinformowała dyżurna Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego.

Tatrzański Park Narodowy informuje na swojej stronie internetowej, że warunki do uprawiania turystyki w Tatrach znacznie się pogorszyły. W górach panuje pełnia zimy. Szlaki, już w partiach reglowych, pokryte są śniegiem. W miarę wysokości białego puchu przybywa, a w partiach szczytowych jest go ponad metr.



Opady śniegu w Zakopanem są spodziewane jeszcze po południu, a temperatura oscylująca w okolicach zera stopni będzie tu panowała do środy.