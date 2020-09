Na pracującego przy remontowanej kamienicy na warszawskim Mokotowie robotnika osunęła się ziemia - dowiedział sie reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. ​Akcja ratunkowa została już zakończona. Strażacy wyciągnęli mężczyznę z wykopu.

Na miejsce zdarzenia przyjechała straż pożarna, policja i pogotowie ratunkowe / Leszek Szymański / PAP

Jeden z robotników ocieplał remontowaną kamienicę, która znajduje się przy ulicy Belgijskiej na warszawskim Mokotowie. Pracownicy zrobili wykop, dzięki któremu później mieli przeprowadzić izolację budynku. Doszło jednak do wypadku. Nagle ziemia osunęła się i częściowo przysypała mężczyznę. Do sytuacji doszło ok. godz. 10:30.

Na miejscu zdarzenia szybko pojawiła się policja, pogotowie ratunkowe, a także straż pożarna.

Nad wyciągnięciem robotnika z trzymetrowego dołu pracowało kilkunastu strażaków. Mężczyzna miał zakleszczone nogi. Na szczęście był przytomny, można było z nim nawiązać logiczny kontakt.

Służbom udało się wyciągnąć robotnika z wykopu. Mężczyzna został przewieziony do szpitala na badania.