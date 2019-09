​24- latka wypadła na pobocze na prostym odcinku tak zwanej "trasy śmierci". Po badaniu alkomatem okazało się, że ma niemal 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Na prostym odcinku drogi, jadąca z dużą prędkością kobieta wypadła na pobocze. Samochód uderzył w drzewa. Dwa złamane drzewa wywróciły się na przód pojazdu, przygniatając auto. Pierwszej pomocy kobiecie udzielili kierowcy, którzy widzieli cała zdarzenia. 24- latka nie chciała zgodzić się na wezwanie na miejsce policji.



Na miejsce zdarzenia przybyła wezwana straż pożarna i zielonogórska policja. Okazało się, że kierująca pojazdem 24- latka ma niemal 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. W takim stanie próbowała przejechać z Zielonej Góry do Słubic.



Kobieta została zatrzymana i przewieziona na komendę, gdzie zostanie przesłuchana. Prawdopodobnie stanie przed sądem. Za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu i spowodowanie kolizji, grozi je kara do dwóch lat więzienia. Prawo jazdy może stracić nawet na 15 lat. Dodatkowo grozi jej kara finansowa wysokości co najmniej 5 tys. złotych.