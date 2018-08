Gdańscy policjanci po ostatniej ulewie znaleźli tablice rejestracyjne. Przypominamy, że do końca przyszłego tygodnia istnieje możliwość odebrania swoich tablic w budynku Komendy Miejskiej przy ul. Nowe Ogrody 27 oraz w Komisariacie VIII Policji przy ul. Kartuskiej 245. Po swoją tablicę trzeba zgłosić się z dowodem rejestracyjnym.

Po ostatniej ulewie, która przeszła przez Gdańsk, policjanci znaleźli i zabezpieczyli czternaście tablic rejestracyjnych, które czekają na właścicieli. Poniżej znajduje się aktualny wykaz odnalezionych w Gdańsku tablic, które policjanci zgromadzili w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku oraz w Komisariacie VIII Policji.

Tablice, które dostępne są do odbioru przez całą dobę w budynku Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 27:

1. GCH 8R75

2. GD 911JE

3. GD 072CV

4. GD 927LA

5. GD 362RC

6. GA 0129X

7. GDA 1509

8. GD 349KR

GD 490 KN

Tablice, które dostępne są do odbioru przez całą dobę w budynku Komisariatu Policji VIII w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 245:

1. GWE 2003G

2. GDA 20M4

3. GD 7123W

4. GD 772HG

5. GD 053EY

Tablice dostępne są do odbioru do końca przyszłego tygodnia . Potem zostaną odesłane do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Po odbiór należy zgłosić się z dowodem rejestracyjnym samochodu.