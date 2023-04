Po godz. 2 w nocy w Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie ministra rozwoju i technologii pozwalające na tranzyt produktów rolnych z Ukrainy przez Polskę. Jak informuje dziennikarz RMF FM Roch Kowalski, który jest na przejściu w Dorohusku na Lubelszczyźnie, o godz. 6 rano żaden transport w Dorohusku nie został odprawiony na nowych zasadach.

Przejście w Dorohusku / Roch Kowalski / RMF FM

Pogranicznicy byli gotowi do odpraw już od północy, ale rząd spóźnił się z publikacją rozporządzenia. Na przejściach zapanowała konsternacja i wszyscy czekali, aż na rządowych stronach dokument w końcu się pojawi. Rozporządzenie pojawiło się dopiero po godz. 2 w nocy.

Chętnych do transportu zboża na razie nie ma zbyt wielu. Przed godz. 6 rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej poinformowała dziennikarza RMF FM, że na przejściu w Dorohusku nie odprawiono i nie oplombowano żadnego ładunku. Ze strony ukraińskiej do godz. 6 do kontroli zgłosił się zaledwie jeden transport.

Natężenia ruchu służby spodziewają się w kolejnych godzinach i dniach, gdy przedsiębiorcy będą w końcu mogli przeczytać nowe rządowe zasady.

Co zakłada rozporządzenie?

Po godzinie drugiej opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy . Umożliwia ono wznowienie tranzytu produktów rolnych z Ukrainy, których wwóz w sobotę został zakazany. Chodzi o 18 kategorii produktów - od zbóż, przez cukier, wina, mięsa, jaja czy żywe zwierzęta. Nadal będą one objęte zakazem importu.

Zgodnie z rozporządzeniem, do końca czerwca możliwe będzie jedynie przewiezienia tych towarów do jednego z 4 portów (w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu albo Szczecinie) lub poza granicę Polski.

"Procedura tranzytu gwarantuje, że deklaracje tranzytu sporządzone na granicy ukraińsko-polskiej nie mogą być zmieniane na terytorium RP, co zapewni, że produkty objęte tranzytem nie zostaną wprowadzone do obrotu na terytorium RP" - czytamy w uzasadnieniu projektu. W dokumencie czytamy, że "tranzyt ma się zakończyć w portach morskich w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu lub Szczecinie lub poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej".