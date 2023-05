W Koszalinie powstanie Wyższa Szkoła Straży Granicznej, a Szkoła Policji w Szczytnie i Szkoła Główna Służby Pożarniczej zostaną przekształcone w akademie. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w szkolnictwie wyższym nadzorowanym przez MSWiA. "To ustawa o historycznym znaczeniu" - zaznaczył Duda.

Wizyta Andrzeja Dudy w Koszalinie / Marcin Bielecki / PAP

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w szkolnictwie wyższym nadzorowanym przez MSWiA. Dokument podpisano w poniedziałek podczas uroczystości w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie.

Decyzja umożliwi powołanie Wyższej Szkoły Straży Granicznej w miejsce Centralnego Ośrodka Szkolenia. Ustawa zmieni też status Wyższej Szkoły Policji i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej przekształcając je w Akademię Policji w Szczytnie i Akademię Pożarniczą.

Ta ustawa ma historyczne i fundamentalne znaczenie dla szkolnictwa realizowanego przez te formacje, a tym samym także i dla ich przyszłości, dla kształcenia kadr, dla kształcenia młodzieży do tych formacji i dla Rzeczypospolitej w ogóle, dla służby naszej Rzeczypospolitej, dla nas wszystkich - komentował w poniedziałek Andrzej Duda.

Ta decyzja spowoduje, że Szkoła Główna Służby Pożarnej i Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie awansują w hierarchii akademickiej. Uzyskanie statusu akademii otworzy przed uczelniami nowe możliwości rozwoju.

Duda podkreślił, że podpisana ustawa ma też kluczowe znaczenie dla Straży Granicznej.

Nasza Straż Graniczna nie prowadziła studiów wyższych, w istocie zatem pozyskiwała do służby i do pracy jako pracowników cywilnych osoby z wyższym wykształceniem, które zdobyły je na innych uczelniach. Oczywiście, w wielu bardzo ciekawych i ważnych dla funkcjonowania Straży Granicznej specjalizacjach, ale jednak z zewnątrz. Nieuformowanych w specjalny sposób po to, by tą specyficzną służbę, jaką jest służba w Straży Granicznej, realizować - mówił prezydent.