Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu autokaru i samochodu osobowego w Grąblinie koło Konina w Wielkopolsce. Autobusem podróżowali turyści z Niemiec. Informację dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu autokaru i samochodu osobowego w Grąblinie w Wielkopolsce / Michał Dukaczewski / RMF FM

Dwie ranne osoby to kobieta kierująca samochodem osobowym i jej roczne dziecko. Na szczęście nic poważnego im się nie stało. Kobieta sama opuściła auto.

Razem z dzieckiem trafiła jednak do szpitala na badania.

Autobusem podróżowało 45 osób oraz kierowca. Nikt nie został poszkodowany. Turyści z Niemiec pojadą dalej autokarem zastępczym.

Do zderzenia doszło na łuki drogi w Grąblinie. To trasa dojazdowa do sanktuarium w Licheniu.



