Policja odnalazła matkę noworodka, którego ciało kilka dni temu odkryto w rzece niedaleko Szczekocin w Śląskiem. Matką jest 17-latka, która mieszka w małej miejscowości w powiecie zawierciańskim.

Ciało noworodka znaleziono 6 dni temu w pobliżu miejscowości Grabiec / Policja /

Pomógł personel jednej z placówek medycznych, do której zgłosiła się nastolatka w ostatnich dniach. Jej złe samopoczucie miało związek z utratą dużej ilości krwi. Przeprowadzone badanie lekarskie potwierdziło, że kilka dni wcześniej urodziła dziecko.

I dlatego zawiadomiono policję.

Nastolatka przyznała się do urodzenia dziecka oraz do tego, że potem wrzuciła je do rzeki. Ale więcej nie chce mówić.

Sekcja zwłok, która ma być przeprowadzona niebawem, ma wyjaśnić przyczynę i ewentualny czas śmierci dziecka.

W tej chwili nastolatka jest pod opieką lekarzy.