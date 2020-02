Policjanci z warszawskiej Woli zatrzymali 40-letniego obywatela Armenii podejrzanego o pobicie obywatela Ukrainy. Mężczyzna usłyszał zarzut i został tymczasowo aresztowany.

Jak podaje policja, pobicie miało miejsce w październiku 2019 r. na jednym z bazarów. Według informacji śledczych 40-letni obywatel Armenii uderzył pięścią w twarz obywatela Ukrainy, przez co ten ostatni stracił oko. Sprawca uciekł, a poszkodowany trafił do szpitala.



Do zatrzymania 40-letniego obywatela Armenii doszło kilka dni temu na warszawskich Włochach. Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci ciężkiego kalectwa.



Decyzją sądu 40-letni obywatel Armenii został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Może mu grozić do 10 lat więzienia.

