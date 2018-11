Żandarmeria Wojskowa zatrzymała czterech przedsiębiorców i dwoje pracowników Stołecznego Zarządu Infrastruktury. Są podejrzani o zlecanie prac remontowych za łapówki, w tym za alkohol i zagraniczne wjazdy. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Wydział Wojskowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie i Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej. Dotyczy udzielania i przyjmowania w latach 2016-2017 łapówek w zamian za zlecanie prac remontowych i budowlanych konkretnym przedsiębiorcom.

Żandarmeria Wojskowa zatrzymała czterech przedsiębiorców i dwoje pracowników Stołecznego Zarządu Infrastruktury / Monika Kamińska / RMF FM

Zatrzymani to Dorota D., starszy inspektor Wydziału Eksploatacji Nieruchomości, odpowiedzialna za przeglądy i odbiory techniczne budynków, których budowę lub remont zlecał jej kolega z wydziału, a prywatnie partner - Dariusz J. Kobieta akceptowała przeprowadzone przez niego odbiory techniczne, co z kolei uruchamiało wypłatę pieniędzy dla przedsiębiorców. Dariusz J. również został zatrzymany.



Oboje usłyszeli zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych w postaci pokrycia kosztów pobytów w ośrodku narciarskim w Austrii oraz imprez z nimi związanych. W zamian za to z pominięciem procedur udzielili zamówienia publicznego polegającego na pracach remontowych na terenie 10 Pułku Samochodowego w Warszawie - powiedział rzecznik prokuratury prok. Łukasz Łapczyński. Jak dodał, zarzuty obejmują również obietnicę dalszych zamówień publicznych na prace remontowe i budowlane w kompleksach wojskowych, którymi zarządza Stołeczny Zarząd Infrastruktury.



Dariusz J. (emeryt wojskowy) usłyszał też zarzut przyjęcia 1100 złotych łapówki i alkoholu w zamian za zlecenie prac budowlanych konkretnej firmie. Miał także "pomóc" swojej partnerce, biorąc w jej imieniu 3 tysiące złotych łapówki. Według prokuratury mężczyzna zgodził się także przyjąć od jednego z budowlańców tzw. korzyść osobistą, w formie pokrycia kosztów wyjazdu na urlop w Wiedniu.



58-letniemu J. zarzucono również poświadczanie nieprawdy w protokołach przeglądu technicznego, a także w protokołach odbioru remontowanych budynków wojskowych w Radomiu i w Warszawie. Śledczy ustalili, że podpisywał dokumenty, nie będąc na miejscu i przed faktycznym zakończeniem inwestycji.

Zarzuty dla biznesmenów

Zarzuty wręczania łapówek usłyszeli czterej pracownicy firm z Warszawy, Legionowa i z Zamościa. Prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie Dariusza J. W czwartek sąd przychylił się do wniosku. Prokuratura obawiała się, że główny podejrzany i - jak wynika ze wstępnych ustaleń - pomysłodawca procederu, będzie próbował mataczyć w śledztwie, nakłaniając inne osoby do zmiany zeznań. Pozostałych podejrzanych prokurator objął policyjnym dozorem. Musieli też wpłacić poręczenia majątkowe w kwotach od 10 do 20 tysięcy złotych. Dorota D. została zawieszona w czynnościach służbowych.



Stołeczny Zarząd Infrastruktury jest "stacjonarną jednostką wykonawczą Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, powołaną do zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa, będącymi w trwałym zarządzie lub znajdującymi się we władaniu MON".



(ug)